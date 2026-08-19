«Убегать нет смысла»: Спасатель назвал единственно верную тактику при встрече с медведем

При встрече с медведем нельзя убегать, предупредил спасатель Денис Киселёв. По его словам, лучше постараться визуально казаться крупнее, например, раскрыть куртку, а затем медленно отступить, не поворачиваясь к зверю спиной.

«Убегать от медведя нет никакого смысла. Он бегает намного быстрее человека и может расценить побег как признак слабости, что спровоцирует его на нападение», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

Если животное ещё не заметило человека, важно без резких движений отойти подальше и не шуметь. На природе продукты лучше держать вдали от палатки, поскольку хищников нередко привлекает именно запах еды, резюмировал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как реагировать при встрече с медведем, чтобы не стать его обедом. Специалисты советуют не смотреть зверю в глаза, не пытаться его фотографировать или кормить.