Джонни Деппу прочат гонорар в $22,5 млн за возвращение в «Пираты Карибского моря»

Джонни Депп может получить около $22,5 млн за возвращение к роли капитана Джека Воробья в шестых «Пиратах Карибского моря». Такую возможную сумму гонорара называет Daily Mail на фоне возобновившихся переговоров актёра с создателями франшизы. Однако нового контракта с Disney пока нет, а размер выплаты официально не объявлялся.

Продюсер серии Джерри Брукхаймер подтвердил, что переговоры с Деппом действительно идут. Сейчас параллельно продолжается работа над сценарием будущей картины.

«Мы разговариваем с Джонни, мы работаем над сценарием и, надеюсь, нам удастся это осуществить», — рассказал Брукхаймер Deadline.

Цифра в $22,5 млн появилась не сейчас. В 2022 году агент актёра Джек Уигэм рассказывал в суде, что ранее была достигнута устная договорённость о таком гонораре Деппа за шестую часть «Пиратов Карибского моря». После скандала вокруг актёра Disney решила развивать проект без него, и сделка не состоялась.

Сам Депп тогда говорил, что чувствовал себя преданным Disney, и во время судебного процесса утверждал, что не вернулся бы к роли Джека Воробья даже за $300 млн и миллион альпак. Спустя четыре года позиция, судя по словам Брукхаймера, изменилась как минимум до готовности обсуждать новый фильм.

При этом пока неизвестно, насколько большой будет роль Джека Воробья и останется ли потенциальный гонорар на прежнем уровне. Новый фильм всё ещё находится на стадии разработки сценария, а Disney официально не объявляла ни актёрский состав, ни дату начала съёмок.

Ранее Брукхаймер впервые подтвердил текущие переговоры с Деппом о шестой части «Пиратов Карибского моря». Продюсер заявил, что команда уже работает над сценарием и рассчитывает договориться с актёром.