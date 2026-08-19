Россиянкам аннулировали билеты на BTS в Бангкоке из-за «дублей» имён

Российские поклонницы BTS столкнулись с аннулированием билетов на декабрьские концерты группы в Бангкоке. По словам покупательниц, ThaiTicketMajor объяснил отмену заказов «дублированием имени владельца билета», хотя девушки утверждают, что приобретали места для себя и проходили дополнительную проверку документов.

Как сообщает «База», билеты россиянки покупали ещё в июне через официальный сервис ThaiTicketMajor. Оплату проводили со своих аккаунтов и банковских карт, а после запроса дополнительной верификации отправляли паспортные данные, сведения о картах и подтверждения платежей.

Некоторые фанатки специально прилетали в Таиланд, чтобы заранее получить бумажные билеты. Однако с 17 августа части покупательниц, по их словам, начали приходить уведомления об аннулировании заказов из-за повторяющегося имени владельца.

Правила концерта действительно запрещают оформлять несколько билетов на одного зрителя на одну и ту же дату. Имя каждого посетителя должно быть указано на билете латиницей и совпадать с документом, удостоверяющим личность. Организатор также сообщил, что билеты, не прошедшие верификацию, будут аннулированы и возвращены в систему для повторной продажи.

Россиянки считают, что система ошибочно приняла их за перекупщиков. По их словам, дополнительно ситуацию осложнил порядок возврата: получить деньги за отменённые билеты им предложили лично в офисе ThaiTicketMajor в Бангкоке до 30 сентября. Тем, кто хочет оспорить отмену и сохранить билет, также предлагается пройти очную проверку в Таиланде.

Концерты BTS World Tour 'ARIRANG' состоятся на стадионе Rajamangala в Бангкоке 3, 5 и 6 декабря. Все три даты сейчас отмечены организаторами как sold out. Стоимость билетов составляла от 3300 до 7800 батов.

Ранее Life.ru рассказывал, как десятки россиян потеряли более двух миллионов рублей на фейковых турах и билетах на концерт BTS. Тогда претензии покупателей были связаны с турагентом из Казахстана, которая обещала организовать поездку на выступление группы.