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19 августа, 15:26

В Подмосковье сел самолёт с освобождёнными из плена бойцами ВС РФ

Военно-транспортный самолёт Ил-76. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Военно-транспортный самолёт Ил-76. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

В Московской области совершил посадку военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находятся 103 российских бойца, освобождённых из украинского плена 10 августа. Об этом пишет ТАСС.

В какой именно аэропорт прилетел борт, не уточняется.

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Напомним, 19 августа на украинско-белорусской границе состоялся очередной обмен военнопленными между Москвой и Киевом. Он стал возможен при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Домой вернулись 103 россиянина, в Незалежную — столько же бойцов ВСУ. Минобороны РФ показывало кадры с нашими соотечественниками.

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Матвей Константинов
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