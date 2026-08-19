Количество заболевших «взрывной диареей» в США превысило 15,7 тысячи
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В США с 1 мая зарегистрировали 15 716 лабораторно подтверждённых случаев циклоспороза, приобретённого внутри страны. Заболевших выявили в 47 штатах, следует из обновлённых данных американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).
За этот период госпитализировали 828 человек. Среди зарегистрированных случаев также зафиксированы две смерти, однако в сводке не уточняется, был ли циклоспороз непосредственной причиной летального исхода. Ещё как минимум 11 841 сообщение пока не имеет лабораторного подтверждения либо требует дополнительной проверки, в том числе для установления, произошло ли заражение на территории США.
Число заболевших в этом году значительно выше прошлогоднего: с 1 мая по 31 августа 2025 года в стране зарегистрировали 1180 случаев. Эксперты связывают существенную часть нынешнего роста с крупной межштатной вспышкой, источником которой назвали переработанный салат айсберг из центральной Мексики. Ещё как минимум шесть кластеров остаются на стадии расследования.
Циклоспороз — кишечная инфекция, вызываемая микроскопическим паразитом Cyclospora cayetanensis. Заразиться можно через загрязнённые пищу или воду, а среди характерных симптомов — продолжительная водянистая диарея («взрывная диарея»), потеря аппетита, усталость и спазмы в животе.
Ранее Life.ru писал, что потенциальным источником циклоспороза могут стать загрязнённые малина и клубника, которые часто едят без термической обработки. Особенно сложно тщательно промыть малину из-за её пористой поверхности, где способен сохраняться паразит Cyclospora. Циклоспороз со «взрывной» диареей охватил 47 штатов США. В начале августа было зафиксировано 10,5 тысячи случаев заболевания.
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