Количество заболевших «взрывной диареей» в США превысило 15,7 тысячи

В США с 1 мая зарегистрировали 15 716 лабораторно подтверждённых случаев циклоспороза, приобретённого внутри страны. Заболевших выявили в 47 штатах, следует из обновлённых данных американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

За этот период госпитализировали 828 человек. Среди зарегистрированных случаев также зафиксированы две смерти, однако в сводке не уточняется, был ли циклоспороз непосредственной причиной летального исхода. Ещё как минимум 11 841 сообщение пока не имеет лабораторного подтверждения либо требует дополнительной проверки, в том числе для установления, произошло ли заражение на территории США.

Число заболевших в этом году значительно выше прошлогоднего: с 1 мая по 31 августа 2025 года в стране зарегистрировали 1180 случаев. Эксперты связывают существенную часть нынешнего роста с крупной межштатной вспышкой, источником которой назвали переработанный салат айсберг из центральной Мексики. Ещё как минимум шесть кластеров остаются на стадии расследования.

Циклоспороз — кишечная инфекция, вызываемая микроскопическим паразитом Cyclospora cayetanensis. Заразиться можно через загрязнённые пищу или воду, а среди характерных симптомов — продолжительная водянистая диарея («взрывная диарея»), потеря аппетита, усталость и спазмы в животе.