«Нет производства — нет дронов»: В ГД призвали к удару из-за последней атаки ВСУ, но не по Украине
Депутат Журавлёв призвал ударить по Европе после атаки ВСУ на детсад под Курском
России необходимо начать наносить удары по европейским оборонным производствам, обеспечивающим оружием Украину. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя атаку ВСУ на детский сад в курской Обояни.
По мнению парламентария, можно ударить «Орешником» по, например, британскому производству БПЛА, которые поставляют ВСУ — это, указывает он, необходимо было сделать сразу после соответствующего признания Лондона.
«Нет европейского производства, значит, у ВСУ нет дронов — собственные украинские не более чем миф. И нет ударов по российской территории», — добавил собеседник «Ленты.ru».
Напомним, накануне стало известно об использовании ВСУ британских БПЛА для ударов вглубь России. Помимо прочего, украинская армия получила модель Nyan от компании Callen-Lenz. В частности, их использовали для ударов по НПЗ в Волгограде и Ярославле. Комментируя это, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва может рассматривать Лондон как участника конфликта «со всеми вытекающими последствиями».
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