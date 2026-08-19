России необходимо начать наносить удары по европейским оборонным производствам, обеспечивающим оружием Украину. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, комментируя атаку ВСУ на детский сад в курской Обояни.

По мнению парламентария, можно ударить «Орешником» по, например, британскому производству БПЛА, которые поставляют ВСУ — это, указывает он, необходимо было сделать сразу после соответствующего признания Лондона.

«Нет европейского производства, значит, у ВСУ нет дронов — собственные украинские не более чем миф. И нет ударов по российской территории», — добавил собеседник «Ленты.ru».

Напомним, накануне стало известно об использовании ВСУ британских БПЛА для ударов вглубь России. Помимо прочего, украинская армия получила модель Nyan от компании Callen-Lenz. В частности, их использовали для ударов по НПЗ в Волгограде и Ярославле. Комментируя это, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва может рассматривать Лондон как участника конфликта «со всеми вытекающими последствиями».