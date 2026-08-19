Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 18:59

Украинские СМИ заявляют о побеге двух пленных ВС РФ в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Двое пленных российских военнослужащих сбежали из-под охраны в Харьковской области, утверждают украинские СМИ. Якобы наши соотечественники убили бойца ВСУ, завладели его оружием и автомобилем.

По некоторым данным, они могут передвигаться на «Мерседесе». Где военнослужащие сейчас и куда они направились, неизвестно.

«С февраля шли сдаваться»: Как российские разведчики разоблачают бойцов ВСУ
«С февраля шли сдаваться»: Как российские разведчики разоблачают бойцов ВСУ

А днём 19 августа Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. При посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов на границе Незалежной и Белоруссии стороны получили по 103 бойца. Наши соотечественники уже приземлились в Подмосковье.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar