Украинские СМИ заявляют о побеге двух пленных ВС РФ в Харьковской области

Двое пленных российских военнослужащих сбежали из-под охраны в Харьковской области, утверждают украинские СМИ. Якобы наши соотечественники убили бойца ВСУ, завладели его оружием и автомобилем.

По некоторым данным, они могут передвигаться на «Мерседесе». Где военнослужащие сейчас и куда они направились, неизвестно.

А днём 19 августа Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. При посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов на границе Незалежной и Белоруссии стороны получили по 103 бойца. Наши соотечественники уже приземлились в Подмосковье.