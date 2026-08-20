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Регион
19 августа, 21:23

Дмитриев назвал Международный уголовный суд «мёртвым» после санкций США

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о завершении существования Международного уголовного суда (МУС). Так он отреагировал на решение США ввести санкции против представителей организации.

Поводом для заявления стало сообщение Европейской службы внешних связей о введении Вашингтоном ограничений против председателя МУС Томоко Аканэ и адвоката суда Абдулая Сейи.

«МУС мёртв. Просто Кая (Каллас, глава евродипломатии – Прим. Life.ru) об этом ещё не знает», – написал Дмитриев в соцсети X.

Американские ограничения предусматривают запрет на проведение финансовых операций с фигурантами списка, а также распространяются на организации, которыми они владеют напрямую или косвенно.

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Ранее Life.ru писал, что Япония раскритиковала решение США ввести санкции против председателя МУС Томоко Аканэ. В Токио заявили, что считают такие меры «крайне прискорбными» и намерены продолжать сотрудничество с судом. Вашингтон объяснял свои действия претензиями к МУС из-за расследований, связанных с американскими гражданами.

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