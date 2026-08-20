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Регион
20 августа, 07:35

В Нижнекамске зафиксированы повреждения промкластера после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Venera Salman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Venera Salman

Утром 20 августа Нижнекамск подвергся масштабному налёту беспилотных летательных аппаратов. Инцидент привёл к сбоям в функционировании местного промышленного кластера и повреждениям жилого сектора.

Согласно официальному заявлению пресс-службы главы Татарстана, республика столкнулась с «очередной массированной атакой вражескими беспилотниками». Основной удар пришёлся на Закамскую зону.

Местные власти подчёркивают, что благодаря оперативным действиям мобильных групп и ПВО удалось предотвратить серьёзные разрушения.

«Благодаря слаженной работе мобильных групп и системы противовоздушной обороны удалось избежать жертв», — сообщили представители руководства региона.

Тем не менее полностью минимизировать последствия налёта не удалось. В результате инцидента зафиксированы повреждения жилой застройки, а предприятия промышленного узла столкнулись с нарушениями технологических процессов.

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Напомним, в ночь на 20 августа БПЛА ВСУ атаковали Нижнекамск в Республике Татарстан. В результате налёта пострадали люди, их точное число уточняется.

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Оксана Попова
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