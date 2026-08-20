Фигурант дела о тушёнке для Минобороны начал давать признательные показания

Бизнесмен Дмитрий Мизгир, обвиняемый по делу о поставках некачественных мясных консервов для Минобороны России, начал давать признательные показания. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мизгир начал давать признательные показания», — рассказал собеседник агентства.

После изменения позиции обвиняемого его защита намерена добиваться смягчения меры пресечения. На ближайшем заседании по вопросу продления ареста адвокаты собираются просить суд перевести предпринимателя из СИЗО под домашний арест.

Мизгиру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он участвовал в схеме поставок некачественных мясных консервов для нужд военного ведомства. В 2024–2025 годах объём таких партий, по материалам дела, составил около 170 тонн, первоначально ущерб оценивался не менее чем в 700 млн рублей.

Позднее в правоохранительных органах сообщали, что возможный ущерб может достигнуть 1 млрд рублей. Точная сумма устанавливается в рамках бухгалтерской и товароведческой экспертиз.

Мизгира задержали в Белоруссии 25 июля после нескольких месяцев розыска, затем доставили в Россию. Помимо него, по делу проходят бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Виктор Таразевич и представители предприятий, участвовавших в производстве и поставках консервов.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё 13 августа Мизгир и другие арестованные фигуранты дела не признавали вину. Теперь позиция бизнесмена, судя по данным источника ТАСС, изменилась.