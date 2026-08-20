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20 августа, 08:57

Инженеры могут столкнуться с конкуренцией: Какие специальности рискуют переполниться к 2031 году

HR-эксперт назвала инженерные специальности с риском переизбытка кадров

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бум интереса к инженерным специальностям может через несколько лет привести к избытку выпускников по отдельным направлениям. Наибольший риск к моменту выпуска нынешних абитуриентов существует для «Управления в технических системах», «Техносферной безопасности» и части химико-технологических профилей, рассказала Life.ru независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

При этом массового переизбытка инженеров по всей стране специалист не ожидает. Проблема, по её словам, будет локальной: в одних отраслях специалистов окажется больше, чем вакансий, а в других сохранится острый кадровый голод.

«Рынок труда не работает по принципу „сколько выпустили, столько и нужно“. Даже если в целом инженеров будет достаточно, в одних нишах сохранится дефицит, а в других возникнет избыток», — объяснила Лоикова.

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В зоне риска эксперт прежде всего назвала «Управление в технических системах». Это широкое направление подготовки, поэтому полученные навыки не всегда удаётся точечно применить в конкретной инженерной работе. Ещё один потенциально перенасыщенный профиль — «Техносферная безопасность». Дисбаланс, по словам Лоиковой, может усилиться и в некоторых узких химико-технологических направлениях, а также среди традиционных инженерных специальностей, которые не успеют адаптироваться к цифровизации.

Одновременно сама профессия инженера быстро меняется под влиянием искусственного интеллекта и автоматизации. Рутинные функции постепенно уходят, зато появляются специалисты на стыке нескольких областей — например, инженеры по внедрению ИИ в промышленности и медицине.

Поэтому базовое техническое образование само по себе не становится менее ценным. Конкурентное преимущество получат выпускники, которые дополнят его программированием, кибербезопасностью, анализом больших данных, работой с новыми материалами или другими смежными компетенциями.

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«Спрос будет на инженеров, умеющих работать на стыке дисциплин: инженер-программист, инженер по кибербезопасности, специалист в области возобновляемой энергетики или биомедицинский инженер», — отметила собеседница Life.ru.

По словам Лоиковой, резко сокращать подготовку инженеров тоже опасно. Между поступлением в университет и появлением специалиста среднего или старшего уровня проходит пять–семь лет, поэтому сегодняшний недобор студентов через несколько лет может обернуться уже дефицитом опытных кадров.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в приёмную кампанию 2026 года российские абитуриенты резко нарастили интерес к техническим специальностям. Число заявлений на фундаментальную и прикладную физику выросло в 2,5 раза, на самолёто- и вертолётостроение — вдвое, а «Строительство» впервые вошло в топ-10 направлений, вытеснив «Рекламу и связи с общественностью».

Больше новостей о вузах, профессиях и выборе будущей специальности — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Екатерина Хмелева
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