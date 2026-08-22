Брэд Питт сорвался, а наши — тем более: драматичные судьбы звёзд, которые бухали и сгорали Оглавление Почему фанаты переживают за Анастасию Волочкову Наверное, это мой рай: как МакSим рассказала о своей борьбе Мэри Поппинс, до свидания: почему Наталья Андрейченко умирала несколько раз Как Гузеева пыталась пить с мужем, но смогла справиться Почему Татьяна Догилева чуть не потеряла работу Изольда Извицкая: как сгорела та, которой рукоплескал Париж Чужой среди своих: трагедия Юрия Богатырёва Владислав Галкин: что погубило любимца зрителей Андрей Краско: выйти из тени отца и пропасть Недавно голливудский красавчик Брэд Питт признался в том, что снова начал пить после семи лет завязки. Life.ru собрал истории российских звёзд, кому приписывали непростые отношения с алкоголем. 21 августа, 22:15 Волочкова, МакSим, Владислав Галкин: кто из звёзд поборол алкоголизм, а кто не смог. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему фанаты переживают за Анастасию Волочкову

В публичном пространстве не утихают дискуссии о привычках балерины Анастасии Волочковой — в частности, о её отношении к алкоголю. Сама артистка последовательно отрицает наличие зависимости. По её словам, она может позволить себе бокал просекко или вина, например, после спектакля или в эмоционально напряжённой ситуации, но не считает это проблемой.

Слухи об алкоголизме Анастасии Волочковой ходят давно. Фото © ТАСС / Максим Константинов

При этом отдельные эксперты высказывают противоположную точку зрения. Так, нарколог и психиатр Василий Шуров публично заявлял о наличии у балерины проблем с алкоголем. Обеспокоенность также озвучивали некоторые коллеги и люди из окружения артистки. Также внешность некогда известной балерины претерпевает изменения, которые многие поклонники связывают именно со злоупотреблением.

Наверное, это мой рай: как МакSим рассказала о своей борьбе

Певица МакSим (Марина Абросимова) открыто рассказала о преодолённой алкогольной зависимости. По словам артистки, к употреблению спиртного её привели стресс, усталость от гастролей, тяжёлые последствия перенесённого COVID‑19 и личные трагедии.

Ключевым моментом, заставившим певицу признать проблему, стал неудачный концерт в Сочи в 2023 году: из‑за плохого самочувствия и воздействия алкоголя МакSим не смогла допеть программу и покинула сцену спустя полчаса.

Певица МакSим прямо призналась в алкоголизме. Фото © ТАСС / Алексей Смагин

После этого случая артистка прошла курс реабилитации в специализированной клинике. По её словам, добиться устойчивого результата помогла комплексная работа, включая психологическую и духовную поддержку.

Сейчас МакSим вернулась к концертной деятельности и в интервью подчёркивает важность поддержки людей, которые борются с зависимостями.

Мэри Поппинс, до свидания: почему Наталья Андрейченко умирала несколько раз

В интервью и автобиографических материалах актриса Наталья Андрейченко откровенно рассказывала о том, что в молодости столкнулась с зависимостью от спиртного.

Всё началось, по её словам, на съёмках фильма «Степанова печать»: Наталья сильно замёрзла после сцены в бассейне, и коллега Игорь Костолевский посоветовал ей выпить водки. Этот случай стал катализатором: со временем спиртное всё чаще появлялось в её жизни. Среди других факторов, которые усугубили ситуацию, актриса называла глубокую психологическую травму: в студенческие годы она стала жертвой изнасилования и долгое время пыталась «залить» это горе. Позже срыв спровоцировала измена первого мужа, композитора Максима Дунаевского.

Наталья Андрейченко перенесла клиническую смерть при лечении. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Проблемы начали сказываться на работе. На съёмках эпопеи «Сибириада» Андрейченко несколько дней пропадала, из-за чего режиссёры Андрей Кончаловский и Никита Михалков всерьёз рассматривали вариант отказаться от её участия.

В какой-то момент Наталья сама обратилась за помощью к отцу, и актрису положили в клинику. Там ей ввели новый на тот момент американский препарат, несовместимый с алкоголем. Врач предупредил: если выпить даже немного, это может привести к летальному исходу. В результате у Андрейченко случилась клиническая смерть: она почувствовала, что задыхается, и ей показалось, будто душа покидает тело. Этот тяжёлый опыт стал для неё мощным толчком к тому, чтобы всерьёз бросить пить. Позже она отмечала, что окончательно справиться с зависимостью ей помогли собственная воля и мысли о маленьком сыне. Впоследствии Андрейченко пережила ещё одну клиническую смерть — её сбила машина. После этого в её жизни появились духовные практики, в частности йога.

Как Гузеева пыталась пить с мужем, но смогла справиться

Лариса Гузеева смогла побороть пьянство. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в интервью рассказывала, что около семи лет страдала алкогольной зависимостью — она начала пить в первом браке, когда супруг боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и проявлял насилие. Артистка признавалась, что поначалу выпивала «назло мужу», а потом зависимость закрепилась.

Переломными моментами стали пугающая ситуация на улице, когда за ней пошли незнакомцы, и слова сына: «Сама бухает и курит, а меня учит». После этого Гузеева прошла лечение, в том числе с кодированием, и смогла отказаться от алкоголя. Сейчас она открыто говорит о своём опыте и призывает не бояться просить о помощи.

Почему Татьяна Догилева чуть не потеряла работу

Актриса и режиссёр Татьяна Догилева сильно пострадала из-за регулярного распития спиртных напитков. После волны популярности в 2000-х её перестали приглашать на съёмки. Всё из-за того, что артистка могла сорвать рабочий процесс или не явиться на площадку, находясь в нетрезвом виде.

Татьяна Догилева лишилась ряда ролей из-за алкоголизма. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

— Я не кричу на каждом углу, что у меня были отношения с алкоголем, но это не секрет. Да, я пила, но, надеюсь, мой пример покажет многим женщинам, что и из этого состояния есть выход. Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съёмки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого их приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у меня есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я всё глубже погружалась в эту трясину, — откровенничала Догилева в интервью «КП».

Звезда кино была вынуждена обратиться к врачам, которые видели состояние ломки актрисы. Только с их помощью она поборола зависимость и вновь вернулась на экраны.

Изольда Извицкая: как сгорела та, которой рукоплескал Париж

Красавица актриса Изольда Извицкая прославилась после главной роли в фильме «Сорок первый» Григория Чухрая 1956 года. Ленту по роману Бориса Лавренева показали в Каннах — пресса стала сравнивать советскую девушку с самой Мэрилин Монро, а в Париже даже открыли кафе «Изольда».

Впервые Изольда попробовала спиртное на собственной свадьбе в 1954 году с актёром Эдуардом Бредуном, а затем супруг регулярно предлагал выпить вместе: на домашних застольях, во время официальных приёмов. Со временем это переросло в серьёзную проблему.

Изольда Извицкая умерла из-за алкоголизма в 38 лет. Фото © Wikipedia

На ситуацию наложились и другие тяжёлые обстоятельства: профессиональные неудачи, чувство нереализованности, а также домашнее насилие — Бредун нередко поднимал на жену руку, ревновал к её славе, говорил, что у неё нет таланта. Знакомые и коллеги отмечали, что в какие-то периоды Извицкая пыталась взять себя в руки (например, во время съёмок фильма «Вызываем огонь на себя» она почти полтора года не употребляла, чтобы быть в форме), но после завершения проектов возвращалась к спиртному. В итоге постоянные запои разрушили её здоровье и карьеру, а муж ушёл к её приятельнице.

Трагичным финалом стала смерть актрисы в марте 1971 года. Тело обнаружили в её квартире спустя примерно неделю после кончины. Извицкая умерла в одиночестве от голода на фоне хронического алкоголизма. В пустой квартире нашли лишь стакан водки и засохший кусок хлеба. Ей было всего 38 лет.

Чужой среди своих: трагедия Юрия Богатырёва

Всесоюзная известность пришла к Богатырёву после фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», где он сыграл Егора Шилова. Актёр снимался и в других громких проектах: «Несколько дней из жизни Обломова», «Родня», «Неоконченная пьеса для механического пианино». Но в последние годы жизни актёр пристрастился к алкоголю — всё началось с закулисных посиделок во МХАТе.

От чего умер Юрий Богатырёв: алкоголь и фатальный препарат. Фото © РИА Новости / РИА Новости

В феврале 1989 года Богатырёв позвал к себе компанию — отметить выход фильма «Очи чёрные». Ночью ему стало плохо с сердцем. Скорая приехала быстро, но фельдшер вколол препарат, который вкупе с алкоголем и антидепрессантами оказался фатальным. Сердце артиста не выдержало, он всего месяц не дожил до своего 42-летия.

Владислав Галкин: что погубило любимца зрителей

Героев Владислава Галкина зритель любил за человечность и искренность. Его первой ролью стал Гек Финн в «Приключениях Тома Сойера», он снимался в таких хитах, как «Дальнобойщики», «Ворошиловский стрелок», «Диверсант», «В августе 44-го...», «Мастер и Маргарита». Но алкогольная зависимость брала верх. В июле 2009 года в московском баре актёр устроил дебош после отказа бармена налить ему ещё алкоголя. Галкин ударил стулом о стойку и достал травматический пистолет, из которого выстрелил в стол, и даже ударил прибывшего сотрудника полиции. Суд приговорил артиста к году и двум месяцам условно.

Алкоголь и панкреатит: что погубило Владислава Галкина. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

В январе 2010 года артист прошёл курс лечения в столичной Боткинской больнице, куда его госпитализировали в связи с воспалением поджелудочной железы. Врачи назначили ему диету и консервативное лечение. После десяти дней под наблюдением актёр отправился домой, и 27 февраля 2010 года умер на 39-м году жизни.

Причиной смерти Владислава врачи назвали острую сердечную недостаточность. Но отчим Борис Галкин заявлял, что в квартире был стакан томатного сока, в то время как артист его не любил. Кроме того, по его словам, незадолго до смерти сын снял со счёта деньги на ремонт и хранил более $100 тыс. дома, но средства исчезли.

Андрей Краско: выйти из тени отца и пропасть

Актёр Андрей Краско, сын народного артиста России Ивана Краско, был звездой лент 90-х и нулевых: «Сёстры», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Турецкий гамбит», «Любовь-морковь», «Девятая рота», «Доктор Живаго». Самой известной его ролью была работа в сериале «Агент национальной безопасности».

Почему Андрей Краско умер в 48 лет. Фото © ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

В последние годы актёра одолевали проблемы со здоровьем: подводили лёгкие и сердце. Ситуацию ухудшало пристрастие Краско к алкоголю. Звёздный отец говорил, что сын начал выпивать ещё в юности, когда работал монтировщиком декораций.

Андрей умер на съёмках сериала «Ликвидация» под Одессой 4 июля 2006 года от сердечного приступа, всего месяц не дожив до 49-го дня рождения. Режиссёр Сергей Урсуляк говорил, что этому предшествовала попытка вывести актёра из алкогольной интоксикации.