«Будут пугать друг друга»: Востоковед оценил реальность иранских угроз в адрес США

Тегеран способен перейти от слов к делу и нанести удары по американским военным объектам, если Вашингтон продолжит эскалацию. Подобные сценарии уже отрабатывались — иранцы прежде атаковали системы ПРО и разведки США на Ближнем Востоке. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал востоковед Леонид Цуканов.

Эксперт полагает, что в ближайшее время стоит ждать лишь жёсткой риторики с обеих сторон — они будут запугивать друг друга, пытаясь склонить оппонента к уступкам.

«Они пока будут, скорее всего, в ближайшее время пугать друг друга непоправимыми последствиями, серьёзными ударами, атаками, новыми конфликтами из расчета, что одна из сторон рано или поздно сломается или сдастся. Но сколько продлится такой обмен, сказать сложно, потому что обе стороны демонстрируют негибкую позицию», — заявил Цуканов.

По его мнению, заявления Тегерана рассчитаны в том числе на медийный эффект. При этом Иран предупреждал о возможных атаках на американские базы, включая объект в Индийском океане. Цуканов связывает нынешние угрозы с политическим торгом, поскольку США не заинтересованы в том, чтобы их европейские партнёры попали под иранский удар на фоне существующих разногласий с Европой.

Даже символическая атака на американские объекты в Европе, если ПВО не сработает, станет серьёзным шагом к эскалации и может подтолкнуть европейские государства к усилению давления на Вашингтон с требованием активнее заниматься урегулированием. Одновременно это способно консолидировать европейцев и усилить их вовлечённость в ближневосточный конфликт.

Цуканов добавил, что стороны готовятся к новому раунду противостояния — и военному, и экономическому, поскольку переговоры в очередной раз зашли в тупик. Он также напомнил, что Иран уже сталкивался с ситуацией, когда под видом дипломатии США готовили новую военную кампанию, и нынешние власти республики учитывают этот опыт. На фоне взаимных угроз как Тегеран, так и Вашингтон, по прогнозу эксперта, готовятся к дальнейшему обострению.

Напомним, незадолго до этого президент США Дональд Трамп объявил о запуске против Тегерана беспрецедентной по масштабам кампании экономического давления и международной изоляции. Американский лидер подчеркнул, что иранское руководство неоднократно получало шансы на заключение компромисса, однако так и не пошло на диалог. Ранее Life.ru рассказывал, сколько сможет продержаться Иран.