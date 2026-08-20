В Волгограде проводили в последний путь Героя России Валерия Ростовщикова

В Волгограде прошла церемония прощания с Героем России и уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым. Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров Волгоградского гарнизона.

Проститься с Ростовщиковым пришли его родные, друзья, коллеги и бывшие сослуживцы. Венки направили уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, представители военного командования, прокуратуры региона, властей Волгограда и Волжского и ветеранских организаций.

«Он многому нас научил и много народа воспитал. И спасибо ему, что даже уже после того, как он свою службу закончил, он продолжал людям оказывать помощь», — сказал Герой России Дмитрий Воробьёв.

После церемонии запланировано отпевание в храме Иосифа Астраханского. Ростовщикова похоронят на Димитриевском кладбище Волгограда.

Валерий Ростовщиков родился в 1956 году. Во время службы в инженерных войсках участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. За участие в боях в Грозном был награждён орденом Мужества.

Звание Героя России Ростовщиков получил за действия во время командировки в Чечню в 1999 году. Под огнём противника офицер лично обезвредил заминированный мост, обеспечив переправу российских подразделений.

После завершения военной службы Ростовщиков работал заместителем главы администрации Волжского, а с 2009 года занимал должность уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Он продолжал работать и помогать жителям региона несмотря на болезнь. 17 августа Ростовщиков скончался на 70-м году жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, как аппарат уполномоченного по правам человека РФ помогает военнослужащим и их семьям решать вопросы розыска, выплат и оформления документов.