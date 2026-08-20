В Волгограде проводили в последний путь Героя России Валерия Ростовщикова
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В Волгограде прошла церемония прощания с Героем России и уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым. Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров Волгоградского гарнизона.
Проститься с Ростовщиковым пришли его родные, друзья, коллеги и бывшие сослуживцы. Венки направили уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, представители военного командования, прокуратуры региона, властей Волгограда и Волжского и ветеранских организаций.
«Он многому нас научил и много народа воспитал. И спасибо ему, что даже уже после того, как он свою службу закончил, он продолжал людям оказывать помощь», — сказал Герой России Дмитрий Воробьёв.
После церемонии запланировано отпевание в храме Иосифа Астраханского. Ростовщикова похоронят на Димитриевском кладбище Волгограда.
Валерий Ростовщиков родился в 1956 году. Во время службы в инженерных войсках участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. За участие в боях в Грозном был награждён орденом Мужества.
Звание Героя России Ростовщиков получил за действия во время командировки в Чечню в 1999 году. Под огнём противника офицер лично обезвредил заминированный мост, обеспечив переправу российских подразделений.
После завершения военной службы Ростовщиков работал заместителем главы администрации Волжского, а с 2009 года занимал должность уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. Он продолжал работать и помогать жителям региона несмотря на болезнь. 17 августа Ростовщиков скончался на 70-м году жизни.
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