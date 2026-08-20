Киевские власти неоднородны, а часть представителей украинской политической среды пытается «ловить рыбу в мутной воде». Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы в стране.

«Киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородны. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, одни представители украинской политической среды апеллируют к демократии и её нормам, а другие даже не пытаются этого делать. При этом позиция Москвы по вопросу легитимности украинской власти остаётся прежней, добавил он, сославшись на заявления президента России Владимира Путина.

Поводом для комментария стало видеообращение Михаила Фёдорова, в котором бывший глава украинского Минобороны заявил о системном кризисе государственного управления и призвал найти механизм для проведения выборов даже в условиях продолжающегося конфликта. При этом заявления Фёдорова о кризисе являются его собственной оценкой ситуации.

Ранее Life.ru писал о реакции западных СМИ на выступление Фёдорова. В публикациях его призыв к выборам расценили как серьёзный политический вызов Владимиру Зеленскому и признак усилившихся разногласий внутри украинской власти. Дискуссия развернулась вскоре после того, как Фёдоров покинул Минобороны, а его сторонники начали проводить акции с требованием вернуть экс-министра на должность.