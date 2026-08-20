Работа не ждёт: Россиянин украл сап и прошёл на нём по Волге больше 30 км, чтобы не злить босса

В Самарской области 38-летний житель Тольятти угодил под уголовное дело после попытки необычным способом не опоздать на работу. Мужчина похитил сапборд с турбазы в селе Ширяево и, по его словам, преодолел на нём по Волге больше 30 километров.

О пропаже доски стоимостью более 11 тысяч рублей в полицию сообщил владелец базы отдыха. Сотрудники МВД изучили записи с камер наблюдения и установили подозреваемого — ранее не судимого тольяттинца.

После задержания мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок спешкой. По его версии, ему нужно было попасть на работу на противоположном берегу Волги. Хозяина сапборда он якобы пытался найти, а когда не смог, перелез через ограждение закрытой турбазы и забрал доску.

Добравшись до места, сапборд мужчина оставил у знакомой. Как уточнили в полиции, женщина не знала о происхождении доски и спустя некоторое время избавилась от вещей тольяттинца, среди которых оказался и похищенный сап.

Теперь необычный маршрут на работу закончился уголовным делом. В отношении мужчины возбудили дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Причинённый владельцу турбазы ущерб подозреваемый полностью возместил.