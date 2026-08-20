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20 августа, 10:40

Пытались реанимировать: Стало известно о последних минутах жизни одного из погибших в КНР моряков

Одного из умерших в Китае российских моряков пытались реанимировать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Одного из умерших в Китае российских моряков пытались реанимировать, рассказал журналистам источник. Его нашли в каюте без сознания.

«Пытались реанимировать, вызвали скорую, но спасти не удалось», — сказал собеседник РИА «Новости».

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Напомним, стало известно о смерти трёх россиян на судне отечественной рыбодобывающей компании в Китае. По словам родственников, ожидалось, что команда за десять дней дойдёт во Владивосток, но отправление отложили из-за технических неполадок. Полиция не нашла в инциденте криминала.

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Матвей Константинов
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