Пытались реанимировать: Стало известно о последних минутах жизни одного из погибших в КНР моряков
Одного из умерших в Китае российских моряков пытались реанимировать
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Одного из умерших в Китае российских моряков пытались реанимировать, рассказал журналистам источник. Его нашли в каюте без сознания.
«Пытались реанимировать, вызвали скорую, но спасти не удалось», — сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, стало известно о смерти трёх россиян на судне отечественной рыбодобывающей компании в Китае. По словам родственников, ожидалось, что команда за десять дней дойдёт во Владивосток, но отправление отложили из-за технических неполадок. Полиция не нашла в инциденте криминала.
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