В Новосибирске 22 августа простятся с туристкой, погибшей при нападении медведя

Тело 29-летней туристки из Новосибирска, погибшей после нападения медведя в Республике Алтай, доставляют на малую родину. Прощание состоится в субботу, 22 августа, с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Кропоткина, 112, корпус 1, сообщает «КП-Новосибирск».

Отец погибшей рассказал, что дочь была единственным ребёнком в семье и испытывала огромную радость от того, что родители отпустили её в путешествие. Она постоянно звонила домой, была счастлива и полна эмоций. Незадолго до поездки девушка сообщила родителям о своём избраннике. Сейчас семья занимается организацией похоронной церемонии, ожидая прибытия тела из Республики Алтай.

Трагедия в окрестностях Артыбаша произошла 19 августа — хищник пробрался в туристическую палатку, выволок наружу отдыхающую из Новосибирской области и насмерть загрыз её. После этого инцидента в районе алтайского поселка застрелили пять медведей — в рамках мер безопасности местные власти приняли решение ликвидировать потенциально опасных зверей, обитающих поблизости.