Захарова заявила о неизбежном наказании за убийство Дарьи Дугиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в убийстве политолога Дарьи Дугиной понесут наказание. Дипломат напомнила, что 20 августа исполнилось четыре года со дня смерти журналистки, которая погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье.

«Преступления против Дарьи Дугиной и других российских журналистов не имеют срока давности. Виновные в их совершении понесут неотвратимое наказание», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что гибель Дугиной стала тяжёлой потерей для многих людей в России и за её пределами. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, память о журналистке сохраняется через публикации, проекты и другие инициативы, посвящённые её деятельности.

Захарова отдельно высказалась о реакции международных организаций на убийство Дугиной. По её мнению, отсутствие оценки со стороны ряда международных структур свидетельствует о неспособности этих организаций реагировать на преступления против российских представителей СМИ.

Life.ru рассказывал об убийстве Дарьи Дугиной, которая погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. Машина журналистки была взорвана вечером 20 августа 2022 года у посёлка Большие Вязёмы в Одинцовском городском округе. Следствие рассматривало произошедшее как заранее подготовленное преступление, а уголовное дело возбудили по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом.

Позже стало известно о первых результатах расследования гибели Дарьи Дугиной и версии следствия о причастности к организации преступления. По данным правоохранительных органов, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля, а саму атаку следствие назвало заказной.