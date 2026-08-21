Из больницы выписали двух пострадавших в ДТП на Невском проспекте в Петербурге

Двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге выписаны из Мариинской больницы на амбулаторное лечение. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

«Двоих пострадавших выписали из Мариинской больницы под амбулаторное наблюдение. Это женщина 60 лет и мужчина 31 года, у них зафиксированы травмы, медицинская помощь оказана и можно дома продолжать лечение», — пишет агентство.

Ранее СК РФ назвал предварительную причину ДТП в центре Петербурга. По предварительным данным, один из водителей потерял контроль над управлением автомобилем. Напомним, в центре Петербурга столкнулись Hyundai и Audi. От удара обе машины отбросило на тротуар. В результате инцидента шестеро человек пострадали, из них трое являются несовершеннолетними.