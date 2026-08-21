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20 августа, 22:02

Из больницы выписали двух пострадавших в ДТП на Невском проспекте в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге выписаны из Мариинской больницы на амбулаторное лечение. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

«Двоих пострадавших выписали из Мариинской больницы под амбулаторное наблюдение. Это женщина 60 лет и мужчина 31 года, у них зафиксированы травмы, медицинская помощь оказана и можно дома продолжать лечение», — пишет агентство.

Появилось видео ДТП с Hyundai и Audi на Невском проспекте, число пострадавших выросло
Появилось видео ДТП с Hyundai и Audi на Невском проспекте, число пострадавших выросло

Ранее СК РФ назвал предварительную причину ДТП в центре Петербурга. По предварительным данным, один из водителей потерял контроль над управлением автомобилем. Напомним, в центре Петербурга столкнулись Hyundai и Audi. От удара обе машины отбросило на тротуар. В результате инцидента шестеро человек пострадали, из них трое являются несовершеннолетними.

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Алена Пенчугина
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