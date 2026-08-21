В Латвии мужчина донёс на родного брата за настройку российских телеканалов
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Житель Латвии опубликовал в социальных сетях историю о том, как он пожаловался в органы госбезопасности на собственного брата, который настраивал клиентам телевизионные приставки для доступа к российским каналам. Об этом Оскарс Берзиньш рассказал в соцсети Threads*.
«Он продавал и помогал устанавливать устройства, с помощью которых латвийское русскоязычное телевидение можно было превратить в настоящий «зомбоящик», — написал Берзиньш.
В своём сообщении житель Латвии отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности, а также добавил, что его брат и сам регулярно смотрит российские телеканалы.
«Я сказал: «Хватит!» Кто-то ещё пошёл бы сообщать в Службу госбезопасности на родного брата?» — задаётся вопросом Берзиньш.
Некоторые комментаторы, поддержавшие автора поста, начали массово сообщать о своих знакомых, смотрящих российские каналы, при этом также отмечая в своих сообщениях аккаунт Службы госбезопасности Латвии.
В своём аккаунте Берзиньш именует себя «проповедником и предпринимателем», но при этом не уточняет, последователем какой религии он является.
Ранее Life.ru писал о случае в Латвии, где русскому мужчине с инсультом отказали в своевременной помощи из-за языкового барьера. Пациент обратился к медикам на русском языке, но его оставили ждать в больничном коридоре до приезда родственников. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобное отношение является недопустимым для современного общества и назвала произошедшее «дном».
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