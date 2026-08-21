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20 августа, 23:13

В Латвии мужчина донёс на родного брата за настройку российских телеканалов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Житель Латвии опубликовал в социальных сетях историю о том, как он пожаловался в органы госбезопасности на собственного брата, который настраивал клиентам телевизионные приставки для доступа к российским каналам. Об этом Оскарс Берзиньш рассказал в соцсети Threads*.

«Он продавал и помогал устанавливать устройства, с помощью которых латвийское русскоязычное телевидение можно было превратить в настоящий «зомбоящик», — написал Берзиньш.

В своём сообщении житель Латвии отметил аккаунты полиции и Службы госбезопасности, а также добавил, что его брат и сам регулярно смотрит российские телеканалы.

«Я сказал: «Хватит!» Кто-то ещё пошёл бы сообщать в Службу госбезопасности на родного брата?» — задаётся вопросом Берзиньш.

Некоторые комментаторы, поддержавшие автора поста, начали массово сообщать о своих знакомых, смотрящих российские каналы, при этом также отмечая в своих сообщениях аккаунт Службы госбезопасности Латвии.

В своём аккаунте Берзиньш именует себя «проповедником и предпринимателем», но при этом не уточняет, последователем какой религии он является.

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* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

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Алена Пенчугина
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