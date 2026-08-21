Суд арестовал восемь подозреваемых по делу о подготовке теракта в Подмосковье

ФСБ раскрыла информацию о пресечении масштабной диверсии в Московской области. В результате оперативных мероприятий сотрудниками ФСБ были арестованы 8 человек, которые подозреваются в подготовке атаки на оборонное предприятие.

Факт преступного замысла подтвержден следствием: злоумышленники планировали использовать 35 FPV-дронов, каждый из которых был снаряжен взрывным устройством. По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты были незаконно ввезены на территорию России из стран Евросоюза.

В ходе спецоперации по задержанию подозреваемых один из соучастников оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Остальные фигуранты дела — исполнитель и семеро пособников — на данный момент арестованы и заключены под стражу.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ряду тяжких статей, включая участие в террористическом сообществе и приготовление к акту терроризма. Следственные действия продолжаются: устанавливаются каналы логистики, по которым доставлялись дроны и взрывчатые вещества, а также круг лиц, причастных к организации данного преступления.

Данный арест стал результатом скоординированной работы спецслужб, позволившей предотвратить масштабную атаку на стратегически важный объект инфраструктуры.

Ранее ФСБ задержала в Севастополе агента СБУ за сбор данных о военных объектах РФ. По данным ведомства, мужчина был завербован через мессенджер Telegram.