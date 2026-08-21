Новая тактика Киева: ФСБ предупредила о попытках запуска малых БПЛА рядом с объектами в Подмосковье

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили об изменении тактики диверсионно-террористической деятельности, которую применяет Киев в отношении Москвы и Московской области.

Согласно полученным данным, попытки нанесения ударов с использованием дальнобойных ракет и беспилотных авиационных систем большой дальности не принесли ожидаемых результатов. Неспособность нанести значимый ущерб критически важным объектам в столичном регионе на фоне усиления давления Вооружённых сил РФ на линии боевого соприкосновения вынудила противника пересмотреть методы.

Теперь акцент смещён на проведение диверсий с использованием малых беспилотных летательных аппаратов. Особенность новой тактики заключается в запуске дронов не с удалённых площадок, а непосредственно вблизи намеченных целей.

По оценке спецслужб, активизация подобных действий является попыткой компенсировать неудачные попытки атак с больших дистанций. Оперативная обстановка в регионе продолжает находиться под контролем соответствующих ведомств.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила подготовку масштабных атак дронов на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Всего у пособников украинских спецслужб изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления западного производства. Беспилотники ВСУ были снаряжены боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатки. Также в ходе операции изъяты станции управления и средства связи.