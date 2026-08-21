За культурой и воспоминаниями об СССР: Туроператор объяснил интерес венгров к поездкам в Россию

Венгерские туристы старшего поколения продолжают ездить в Россию, несмотря на политическую обстановку, поскольку воспринимают страну как часть знакомого им культурного пространства. Об этом рассказал РИА Новости директор венгерской туристической компании «1000 Дорог» Олег Ермилов.

«Для венгров Россия всё равно, несмотря на все политические события, остаётся огромной частью культурного пласта, в котором они тоже выросли, который они знают. И люди, которые туда ездят, хотят повысить своё культурное развитие», — сказал Ермилов.

По его словам, групповые поездки в Россию особенно востребованы у венгров в возрасте примерно 55–60 лет. Многие из них ещё в молодости посещали Советский Союз, а некоторые получали здесь образование.

Для части путешественников такие туры становятся возвращением в места, связанные с их собственной биографией. Туристы приезжают в города, где когда-то учились или бывали, посещают знакомые музеи и показывают эти места детям и другим родственникам.

Таким образом, интерес к России у этой категории туристов, по оценке Ермилова, связан не только с обычной экскурсионной программой, но и с личными воспоминаниями и культурными связями, сформировавшимися ещё во времена СССР.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Россию продолжают приезжать туристы из США даже при отсутствии прямого авиасообщения. Только за первый квартал 2026 года страну посетили более 2,7 тысячи американцев, более тысячи из них — с туристическими целями.