Белоруссия закроет своё посольство в Финляндии с 1 сентября

Белоруссия с 1 сентября закрывает своё посольство в Финляндии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Александр Турчин.

Документ предусматривает прекращение работы дипломатического представительства в Хельсинки и отменяет постановление 2011 года, на основании которого посольство было открыто.

Фактически работа дипмиссии начала сворачиваться ещё летом. В июле на сайте посольства появилось сообщение о временной приостановке деятельности. С августа белорусским гражданам по консульским вопросам рекомендовали обращаться в другие загранучреждения страны — в частности, в генеральное консульство в Даугавпилсе или посольство в Стокгольме.

Дипломатические отношения Белоруссии и Финляндии были установлены в феврале 1992 года. Белорусское посольство в Хельсинки начало работу в декабре 2011-го. Помимо Финляндии, его компетенция распространялась также на Данию.

При этом на сайте МИД Финляндии белорусская дипмиссия пока ещё числится среди иностранных представительств в стране. В качестве временного поверенного в делах указан Олег Иванов.

Закрытие происходит на фоне сокращения дипломатических и других контактов в регионе. Ранее Life.ru рассказывал, что отношения Финляндии с восточными соседями в последние годы резко ухудшились, а значительная часть прежних экономических и приграничных связей была свёрнута.