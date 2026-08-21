«Обычная повседневная драма»: Шведское ТВ случайно сняло силовую мобилизацию в Киеве
Журналисты шведского канала SVT сняли силовую мобилизацию мужчины в центре Киева
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) «Не является фотографией с места событий»
Съёмочная группа шведского телеканала SVT засняла принудительную мобилизацию прохожего в Киеве. Инцидент попал в объектив камеры перед началом прямого включения.
Корреспондент находился на улице в ожидании эфира, когда рядом развернулась, по его словам, «обычная повседневная драма». В этот момент несколько человек в форме схватили гражданина.
На записи видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) повалили мужчину, протащили по асфальту и, применяя силу, усадили в транспорт. После этого автомобиль уехал с места событий.
Журналисты обратили внимание на деталь: рядом стояла спутница задержанного, предположительно супруга или девушка. Она не могла вмешаться и снимала случившееся на телефон.
Телеканал отметил, что такие эпизоды стали привычной картиной для Украины. Подобные сцены часто публикуют в Сети, провоцируя общественный резонанс, однако сотрудники военкоматов действуют все более жёстко.
Местные жители призывного возраста стараются избегать появления в публичных местах. Некоторые нелегально пересекают границу, другие пытаются скрываться дома, а в ряде регионов фиксируются поджоги зданий военкоматов.
А накануне Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Евгению Хмаре сделать подход к мобилизации «более человечным и системным». Тем временем «людоловы», как на Украине называют военкомов, продолжают гнать украинцев на фронт. Недавно они даже задержали автора сатирических мультфильмов о действиях ТЦК.
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