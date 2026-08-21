Съёмочная группа шведского телеканала SVT засняла принудительную мобилизацию прохожего в Киеве. Инцидент попал в объектив камеры перед началом прямого включения.

Корреспондент находился на улице в ожидании эфира, когда рядом развернулась, по его словам, «обычная повседневная драма». В этот момент несколько человек в форме схватили гражданина.

На записи видно, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) повалили мужчину, протащили по асфальту и, применяя силу, усадили в транспорт. После этого автомобиль уехал с места событий.

Журналисты обратили внимание на деталь: рядом стояла спутница задержанного, предположительно супруга или девушка. Она не могла вмешаться и снимала случившееся на телефон.

Телеканал отметил, что такие эпизоды стали привычной картиной для Украины. Подобные сцены часто публикуют в Сети, провоцируя общественный резонанс, однако сотрудники военкоматов действуют все более жёстко.

Местные жители призывного возраста стараются избегать появления в публичных местах. Некоторые нелегально пересекают границу, другие пытаются скрываться дома, а в ряде регионов фиксируются поджоги зданий военкоматов.