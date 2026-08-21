Суд в третий раз отложил иск Долиной к мошенникам на 176 млн рублей

Лефортовский суд Москвы перенёс заседание по иску Ларисы Долиной к мошенникам на 8 сентября. Соответствующее решение судья огласил в зале суда, передаёт РИА «Новости».

Народная артистка России требует взыскать с обманувших её преступников 176 миллионов рублей. Рассмотрение дела отложили из-за того, что суд не получил все ответы на запросы о точном местонахождении осуждённых. Они отбывают наказание в колониях, и для надлежащего извещения требовалось установить, в каких именно учреждениях находятся ответчики.

Ранее заседания уже переносились дважды. Сначала слушание назначили на 31 июля, затем сдвинули на 21 августа. Оба раза причиной становились проблемы с уведомлением фигурантов, находящихся в местах лишения свободы.