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Регион
21 августа, 09:35

Суд в третий раз отложил иск Долиной к мошенникам на 176 млн рублей

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Лефортовский суд Москвы перенёс заседание по иску Ларисы Долиной к мошенникам на 8 сентября. Соответствующее решение судья огласил в зале суда, передаёт РИА «Новости».

Народная артистка России требует взыскать с обманувших её преступников 176 миллионов рублей. Рассмотрение дела отложили из-за того, что суд не получил все ответы на запросы о точном местонахождении осуждённых. Они отбывают наказание в колониях, и для надлежащего извещения требовалось установить, в каких именно учреждениях находятся ответчики.

Ранее заседания уже переносились дважды. Сначала слушание назначили на 31 июля, затем сдвинули на 21 августа. Оба раза причиной становились проблемы с уведомлением фигурантов, находящихся в местах лишения свободы.

Адвокат объяснил, почему Долиной не видать денег по иску к мошенникам на 176 млн рублей
Адвокат объяснил, почему Долиной не видать денег по иску к мошенникам на 176 млн рублей

Напомним, что четверым фигурантам дела назначили от четырёх до семи лет колонии. Одному из осуждённых Дмитрию Леонтьеву как рецидивисту определили наиболее строгое наказание — семь лет в колонии особого режима. Однако ранее стало известно, что он заключил контракт с Минобороны России и убыл в зону СВО. После вынесения приговора Долина заявила требование о взыскании с аферистов свыше 176 миллионов рублей. Кроме того, в процессе расследования стало известно, что злоумышленники предъявляли певице фальшивый паспорт с фотографией Тома Холланда, исполнителя роли Человека-паука.

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Юлия Сафиулина
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