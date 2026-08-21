Суд в третий раз отложил иск Долиной к мошенникам на 176 млн рублей
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лефортовский суд Москвы перенёс заседание по иску Ларисы Долиной к мошенникам на 8 сентября. Соответствующее решение судья огласил в зале суда, передаёт РИА «Новости».
Народная артистка России требует взыскать с обманувших её преступников 176 миллионов рублей. Рассмотрение дела отложили из-за того, что суд не получил все ответы на запросы о точном местонахождении осуждённых. Они отбывают наказание в колониях, и для надлежащего извещения требовалось установить, в каких именно учреждениях находятся ответчики.
Ранее заседания уже переносились дважды. Сначала слушание назначили на 31 июля, затем сдвинули на 21 августа. Оба раза причиной становились проблемы с уведомлением фигурантов, находящихся в местах лишения свободы.
Напомним, что четверым фигурантам дела назначили от четырёх до семи лет колонии. Одному из осуждённых Дмитрию Леонтьеву как рецидивисту определили наиболее строгое наказание — семь лет в колонии особого режима. Однако ранее стало известно, что он заключил контракт с Минобороны России и убыл в зону СВО. После вынесения приговора Долина заявила требование о взыскании с аферистов свыше 176 миллионов рублей. Кроме того, в процессе расследования стало известно, что злоумышленники предъявляли певице фальшивый паспорт с фотографией Тома Холланда, исполнителя роли Человека-паука.
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