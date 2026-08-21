Минобороны: ПВО РФ за неделю сбила 8477 украинских дронов и 26 ракет «Фламинго»

За минувшую неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 8477 украинских беспилотников и 26 крылатых ракет «Фламинго» над регионами России. Об этом в недельной сводке от 21 августа сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также 8477 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Кроме того, ПВО уничтожила 70 управляемых авиабомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства и «Вампир» чешского производства.

В ходе сегодняшнего брифинга Минобороны также сообщило об одном массированном и девяти групповых ударов по объектам на территории Украины. В числе поражённых целей оказались предприятия ВПК и места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».