На суде по делу о смерти Марадоны по ошибке изучали медкарту его отца

В деле о смерти Диего Марадоны обнаружили неожиданную ошибку: часть медицинских анализов, которые изучала экспертная комиссия, принадлежала не легендарному футболисту, а его отцу с тем же именем. Об этом сообщает El País.

Путаницу обнаружил адвокат Николас Д’Альбора, представляющий одну из обвиняемых — координатора домашнего ухода Swiss Medical Нэнси Форлини, а также саму медицинскую компанию. По его словам, ошибка произошла в лаборатории и была выявлена при подготовке к перекрёстному допросу: номера пациента и истории болезни в документах не совпадали.

Проблема оказалась особенно серьёзной из-за того, что эти данные попали в материалы междисциплинарной медицинской комиссии. Её заключение подписали 22 специалиста, причём 17 из них пришли к выводу о наличии ответственности медиков за смерть футболиста.

Суд признал наличие «конкретных сомнений» в принадлежности как минимум одного из медицинских документов самому Марадоне. После этого были разрешены обыски в Swiss Medical и клинике Sanatorio De Los Arcos, чтобы найти и проверить оригиналы документации.

Прокурор Патрисио Феррари предположил, что произошедшее могло быть попыткой сорвать процесс. При этом суд пока не считает обнаруженную ошибку основанием для отмены всего разбирательства. После изучения изъятых документов решат, потребуется ли экспертам заново оценивать свои выводы.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет, когда находился на домашнем лечении после операции по поводу субдуральной гематомы. Причиной смерти стал острый отёк лёгких на фоне сердечной недостаточности. Нынешний суд должен установить, насколько адекватной была медицинская помощь, которую футболист получал в последние недели жизни.