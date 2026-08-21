Испанец после 65 минут реанимации рассказал о «встрече» с умершим дедом

Житель Испании по имени Эдуардо, переживший несколько остановок сердца и длительную реанимацию, рассказал о необычном околосмертном переживании. По его словам, в бессознательном состоянии он якобы оказался в подобии зала суда вместе со своим умершим дедушкой, пишет Mirror.

Эдуардо стало плохо 3 февраля 2025 года после игры в теннис. По дороге домой он почувствовал сильную боль в груди и нехватку воздуха, после чего добрался до университетской больницы Фуэнлабрады. Там у мужчины остановилось сердце.

По словам испанца, врачи пытались вернуть его к жизни около 65 минут. После стабилизации его решили перевезти в другую больницу, однако во время транспортировки произошла ещё одна остановка сердца.

Именно с этим периодом Эдуардо связывает самые яркие воспоминания. Мужчина утверждает, что видел скорую помощь как будто сверху, а затем оказался в неком «суде», где рядом с ним находился дедушка, умерший около 20 лет назад.

По словам испанца, ему сообщили, что оставаться там нельзя, поскольку его «миссия ещё не завершена». Сам Эдуардо утверждает, что возвращаться ему не хотелось и происходящее казалось совершенно реальным.

После пробуждения мужчина спросил родственников, сопровождали ли его машину скорой помощи полицейские автомобили. По его словам, позже выяснилось, что такой эскорт действительно был. Именно это окончательно убедило Эдуардо в том, что пережитое не было обычным сном.

Околосмертные переживания могут включать ощущения выхода из тела, яркие образы и встречи с умершими родственниками, однако сами по себе такие рассказы не доказывают существование загробной жизни.