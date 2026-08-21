Стала известна причина смерти найденного с отрубленной рукой бас-гитариста «Кукрыниксов»

В Санкт-Петербурге установили обстоятельства гибели бас-гитариста Дмитрия Оганяна, известного по работе в группе «Кукрыниксы». Информацию об этом распространил Telegram-канал Baza.

Согласно опубликованным данным, музыкант скончался от механической асфиксии — он захлебнулся в водоёме. Отмечается, что за несколько часов до трагедии Оганян находился в подавленном эмоциональном состоянии. Около трёх часов ночи он покинул дом и пошёл к пруду.

Следственный комитет по Петербургу продолжает работу по делу, специалисты назначили комплекс необходимых экспертиз.

Напомним, в Петербурге было найдено тело мужчины с отрубленной кистью. Вскоре личность погибшего установили — им оказался известный музыкант Дмитрий Оганян. По некоторым данным, музыкант мог сам отрубить себе левую руку топором, после чего зашёл в воду. Дмитрий Оганян играл в «Кукрыниксах» с 2001 года. Коллектив прекратил существование в 2018-м, после чего музыкант присоединился к группе «Бригадный Подряд».