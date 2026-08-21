Совет Безопасности ООН проведёт 24 августа заседание по ситуации на Украине. Встреча начнётся в 15:00 по нью-йоркскому времени — в 22:00 мск. Обсуждение пройдёт в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности на Украине». Информация о заседаниях публикуется в официальном расписании Совбеза ООН.

Инициаторами встречи стали европейские государства, входящие в Совет Безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщили в миссии Дании при ООН, которая председательствует в Совбезе в августе. Запрос направила так называемая группа E5. Сейчас в неё входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Великобритания.

Из пяти государств Франция и Великобритания являются постоянными членами Совбеза ООН, а Дания, Греция и Латвия входят в его нынешний состав в качестве непостоянных членов.

Ранее Life.ru писал о неформальной встрече Совбеза ООН по «формуле Арриа», которую Россия созвала 17 июля. Заседание было посвящено преступлениям киевского режима на Украине и за её пределами. Во время этой встречи трансляция неожиданно прервалась примерно на полчаса. В российском постпредстве заявили, что перед началом все системы работали исправно, а произошедшее назвали инцидентом, граничащим с саботажем.