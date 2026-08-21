Украинские бизнесмены в Монако усилили охрану после покушения на Ермолаева

Состоятельные украинские бизнесмены, обосновавшиеся в Монако, начали усиливать личную охрану после покушения на предпринимателя Вадима Ермолаева. Об этом пишет Le Figaro.

Инцидент серьёзно встревожил украинскую бизнес-элиту, убитающую на Лазурном Берегу. По сведениям газеты, страх распространился даже среди тех, кто непосредственно к истории Ермолаева отношения не имеет.

Особенно забеспокоились крупные украинские игроки, регулярно посещающие казино Монако. После нападения на соотечественника некоторые из них значительно нарастили меры безопасности, восприняв случившееся как тревожный сигнал.

Сам Ермолаев также пересмотрел подход к собственной защите. Предприниматель заключил контракт с известной на Лазурном Берегу охранной фирмой. Один из собеседников Le Figaro описал его нынешнюю охрану как «настоящую армаду». Обеспечение безопасности обходится бизнесмену в тысячи евро, а договор предусматривает возможность арендовать для него отдельную квартиру в Париже.

Покушение на Ермолаева ранее привлекло внимание к так называемому «батальону Монако» — группе состоятельных украинцев, переехавших на Лазурный Берег. Le Figaro насчитал среди них 84 крупные фигуры.

Само покушение произошло вечером 29 июня в Монако. Life.ru писал, что у входа в жилой дом сработало самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Вместе с 58-летним Вадимом Ермолаевым пострадали женщина и 13-летний подросток. Всех троих госпитализировали, а местные власти назвали произошедшее первым терактом такого рода в истории княжества.

Через несколько дней следователи установили предполагаемую исполнительницу — гражданку Украины, проживавшую в Германии. Позже Интерпол объявил в розыск 39-летнюю Анастасию Березовскую, подозреваемую в причастности ко взрыву. А уже 20 августа сам Ермолаев рассказал, что допускает участие в покушении сотрудников ГУР Украины*. По его версии, их могли нанять частные заказчики. Бизнесмен при этом заявил, что до сих пор не понимает, кто именно мог заказать нападение и по какой причине.