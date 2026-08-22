Лерчек прочитала полный текст приговора Гагаринского суда

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, ознакомилась с полным текстом приговора Гагаринского суда Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Документ, вынесенный по делу о выводе средств в ОАЭ, занимает 30 страниц. Суд 31 июля назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 млн рублей. Кроме того, блогеру на три года запретили продвигать бренд в Сети. Заседание длилось порядка восьми часов и проходило в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что защита намерена добиваться пересмотра суммы штрафа, назначенного Лерчек судом по результатам рассмотрения уголовного дела. По словам юриста, при расчёте суммы Фемида взяла период с 2017 по 2022 год, хотя, по-хорошему, речь должна идти о последних пяти годах деятельности осуждённой — как раз, когда её доходы заметно упали.