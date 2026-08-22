Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 02:08

Лерчек прочитала полный текст приговора Гагаринского суда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, ознакомилась с полным текстом приговора Гагаринского суда Москвы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Документ, вынесенный по делу о выводе средств в ОАЭ, занимает 30 страниц. Суд 31 июля назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 млн рублей. Кроме того, блогеру на три года запретили продвигать бренд в Сети. Заседание длилось порядка восьми часов и проходило в закрытом режиме.

Суд зарегистрировал жалобы всех участников дела Лерчек на приговор
Суд зарегистрировал жалобы всех участников дела Лерчек на приговор

Ранее стало известно, что защита намерена добиваться пересмотра суммы штрафа, назначенного Лерчек судом по результатам рассмотрения уголовного дела. По словам юриста, при расчёте суммы Фемида взяла период с 2017 по 2022 год, хотя, по-хорошему, речь должна идти о последних пяти годах деятельности осуждённой — как раз, когда её доходы заметно упали.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar