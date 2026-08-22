«Никаких сомнений»: В Севастополе решают, как спасти пострадавшую панораму

Специалисты начали проектную работу, чтобы выбрать способ восстановления панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшей при атаке ВСУ. Деньги на реставрацию уже нашли, об этом рассказал журналистам губернатор города Михаил Развожаев на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

По словам главы города, сейчас определяется, каким именно образом будут возвращать полотну прежний вид. Он уточнил, что средства уже собраны, часть из них поступила от меценатов.

«Панорама будет однозначно восстановлена, в этом нет никаких сомнений», — заявил Развожаев. Он добавил, что к работам приступят, как только определятся со стратегией реставрации.