Путин поблагодарил все парламентские партии за содействие в решении госзадач
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Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень политического единства в стране. В интервью ИС «Вести» он поблагодарил парламентские партии за их государственнический подход. По словам лидера страны, поддержка, которую оказывают политические силы в текущих непростых условиях, является важным фактором в решении общенациональных задач.
«Хочу поблагодарить все парламентские партии, все партии, которые представлены в парламенте за их государственную, патриотическую позицию, за поддержку, которую они оказывают народу России, Отечеству и мне как главе государства в решении важнейших задач, перед которыми стоит страна», — сказал Путин.
Выступая на съезде, Путин также заявил, что «Единая Россия» стала ведущей политической силой благодаря отказу от пустых обещаний. По его словам, партия играет значимую роль в консолидации общества и формировании национальной повестки. Глава РФ пожелал «Единой России» успехов на предстоящих выборах.
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