Путин поблагодарил все парламентские партии за содействие в решении госзадач

Президент России Владимир Путин высоко оценил уровень политического единства в стране. В интервью ИС «Вести» он поблагодарил парламентские партии за их государственнический подход. По словам лидера страны, поддержка, которую оказывают политические силы в текущих непростых условиях, является важным фактором в решении общенациональных задач.

«Хочу поблагодарить все парламентские партии, все партии, которые представлены в парламенте за их государственную, патриотическую позицию, за поддержку, которую они оказывают народу России, Отечеству и мне как главе государства в решении важнейших задач, перед которыми стоит страна», — сказал Путин.