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22 августа, 15:54

В Новосибирске простились с туристкой, которую растерзал медведь на Алтае

Обложка © Telegram/Прецедент Новосибирск

Обложка © Telegram/Прецедент Новосибирск

В Новосибирске простились с 29-летней туристкой, которую медведь вытащил из палатки и убил во время отдыха на Алтае. Погибшая работала в региональном главке МЧС, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

На церемонии присутствовал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

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Трагедия произошла в ночь на 19 августа возле посёлка Артыбаш неподалёку от Телецкого озера. Хищник забрался к туристам, вытащил девушку из палатки и утащил в лес на глазах у спутника.. Спасти жительницу Новосибирской области не удалось.

Позже выяснилось, что погибшая была сотрудницей новосибирского управления МЧС. Незадолго до отпуска её назначили инспектором государственного пожарного надзора. В ведомстве девушку называли молодым и перспективным специалистом.

После нападения в Турочакском районе усилили меры безопасности и начали отстрел хищников. За двое суток охотники ликвидировали 12 медведей. В правительстве Республики Алтай заявили, что среди них, вероятно, находился и зверь, напавший на туристку. Посёлок, где всё произошло, закрыли для туристов.

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Николь Вербер
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