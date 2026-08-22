В Новосибирске простились с туристкой, которую растерзал медведь на Алтае

В Новосибирске простились с 29-летней туристкой, которую медведь вытащил из палатки и убил во время отдыха на Алтае. Погибшая работала в региональном главке МЧС, сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

На церемонии присутствовал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Трагедия произошла в ночь на 19 августа возле посёлка Артыбаш неподалёку от Телецкого озера. Хищник забрался к туристам, вытащил девушку из палатки и утащил в лес на глазах у спутника.. Спасти жительницу Новосибирской области не удалось.

Позже выяснилось, что погибшая была сотрудницей новосибирского управления МЧС. Незадолго до отпуска её назначили инспектором государственного пожарного надзора. В ведомстве девушку называли молодым и перспективным специалистом.

После нападения в Турочакском районе усилили меры безопасности и начали отстрел хищников. За двое суток охотники ликвидировали 12 медведей. В правительстве Республики Алтай заявили, что среди них, вероятно, находился и зверь, напавший на туристку. Посёлок, где всё произошло, закрыли для туристов.