Названа причина смерти актёра Павла Конька

Причиной смерти российского и белорусского актёра Павла Конька стал внезапный инсульт с кровоизлиянием. Артист ушёл из жизни в возрасте 39 лет, сообщили РИА «Новости» в его окружении.

«К сожалению, повышенное давление и у молодых, это было кровоизлияние, инсульт мгновенный, внезапный», — рассказала собеседница агентства.

По её словам, Конёк не страдал другими заболеваниями, однако проблемы с повышенным артериальным давлением сопровождали его практически всю жизнь. Из-за этого артист регулярно принимал лекарства, в том числе непосредственно перед работой.

«У него и в юности, и в молодости всегда было высокое давление, даже перед выходом на сцену и съёмками всегда пил таблетки и шёл играть, никогда себя не жалел», — рассказала знакомая актёра.

Коллеги неоднократно просили Конька сделать перерыв и отдохнуть, однако он продолжал выходить на сцену и съёмочную площадку. По словам собеседницы агентства, режиссёры и продюсеры говорили ему: «Пашечка, подожди, отдохни», но артист всё равно «шёл и играл на все 200%».

Павел Конёк был известен зрителям по сериалам «След», «Адвокат», «Универ. Новая общага», «Косатка», «Истребители. Последний бой» и другим проектам. О смерти артиста стало известно 21 августа.