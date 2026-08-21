Сбежал, умер, остался в кино: Как сложились судьбы актёров сериала «След» спустя 19 лет

Актёр Павел Конёк, которого зрители помнят по эпизодической роли в «Следе», скончался в 39 лет: об этом сообщил режиссёр Алексей Марусов, а Гомельский театр кукол подтвердил новость. У Павла остались жена и маленькая дочь. Эта потеря заставила вспомнить всех, кто когда-то работал в кабинетах вымышленной ФЭС с 2007 года. А что стало с другими? Кто-то выходит в кадре каждую неделю, кто-то сменил площадку на линию фронта, а кто-то перебрался жить за океан. Мы собрали семь судеб людей, связанных с самым долгим детективом страны.

Павел Конёк: путь от Гомеля до Москвы, который оборвался в 39 лет

Павел Конёк: биография актёра «Следа», который умер в 39 лет. Фото © VK / Павел Конёк

Всего в фильмографии актёра набралось 22 проекта, включая «Адвоката» и «Универ». Уроженец Гомеля вышел на сцену местного театра в 17 лет, позже поступил во ВГИК, где его заметил педагог Игорь Ясулович. После учёбы Павел работал в театре «Камерная сцена», затем в Москонцерте, а в 2020 году вернулся в родной город и присоединился к труппе молодёжного театра. Подробности утраты Life.ru разобрал в отдельном материале.

Ольга Копосова: рак, развод и новый виток карьеры полковника Рогозиной

Ольга Копосова: как актриса «Следа» победила рак и вернулась в кадр. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Актриса, которая играет начальницу ФЭС Галину Рогозину, обрела славу в 37 лет, сразу и надолго. В 2011 году Копосова узнала о диагнозе, прошла химиотерапию и лишилась волос, но не покинула проект даже во время лечения. Личная жизнь тоже испытывала актрису на прочность: брак с бизнесменом распался в 2008 году. Зато в 2026 году Ольга отметила 56-летие в отличной форме и уже поучаствовала в спин-оффе «След. Новые легавые».

Владимир Ташлыков: заложник любимой роли и хранитель личных тайн

Владимир Ташлыков: личная жизнь актёра из сериала «След». Фото © Кадр из сериала «След», режиссёры Юрий Харнас, Владимир Кошеваров, Игорь Ромащенко и др.

Актёр признавался, что оценивает новые предложения через призму «Следа»: если съёмки помешают основной работе, он отказывается не раздумывая. Слухи об уходе героя из сериала ходили годами, но Ташлыков остаётся в кадре, просто его персонажу заменили работу на кабинетную. Поклонники приписывали ему роман с коллегой Ольгой Копосовой, ведь во время её болезни актёр не отходил от подруги. Семью Владимир бережёт от чужих глаз.

Георгий Тесля-Герасимов: от майора Лисицына до добровольца на передовой

Георгий Тесля-Герасимов: как майор Лисицын из «Следа» стал бойцом СВО. Фото © Кадр из сериала «След», режиссёры Юрий Харнас, Владимир Кошеваров, Игорь Ромащенко и др.

Герой сериала пропал с экранов в 2022 году, когда актёр отправился в Донбасс сначала военкором, а затем добровольцем. Позже он подписал контракт и вступил в Народную милицию ДНР, ведь хотел быть там же, где товарищи. Кстати, кино порой обходится с актёрами не менее сурово, чем служба: некоторых советских звёзд вырезали из культовых картин на монтажном столе. В 2026 году артист продолжает службу и пишет песни о буднях тыла.

Павел Шуваев: майор ГРУ, который выбрал сцену вместо семьи

Павел Шуваев: майор ГРУ из «Следа», который остаётся холостяком. Фото © Кадр из сериала «След», режиссёры Юрий Харнас, Владимир Кошеваров, Игорь Ромащенко и др.

Брутального майора Сергея Майского публика полюбила за фигуру и харизму, а режиссёры оценили внешность и разрешили сниматься в своей одежде вместо куртки ФЭС. Помимо кино, Шуваев строит музыкальную карьеру: основал рок-группу и много лет даёт концерты. О личной жизни артист говорить не любит, изредка лишь признаётся, что сердце свободно. Даже в 2026 году Павел остаётся холостяком и играет роль, которая принесла ему всенародную любовь.

Руслан Сасин: похудел на 60 килограммов и наконец женился

Руслан Сасин: как актёр «Следа» похудел на 60 кг и женился. Фото © Кадр из сериала «След», режиссёры Юрий Харнас, Владимир Кошеваров, Игорь Ромащенко и др.

Программист Андрей Холодов появился в кадре в 2011 году и с тех пор стал незаменимым помощником в расследованиях ФЭС. За годы съёмок актёр занялся здоровьем и сумел сбросить около 60 килограммов на правильном питании и тренировках. Долгое время Сасин скрывал личную жизнь от журналистов и отшучивался на вопросы о свадьбе. В начале 2025 года актёр сделал предложение избраннице Юлии, и вскоре пара поженилась.

Ольга Недоводина: майор Гордеева, которая сменила Москву на побережье США

Ольга Недоводина: жизнь актрисы «Следа» в США. Фото © Кадр из сериала «След», режиссёры Юрий Харнас, Владимир Кошеваров, Игорь Ромащенко и др.

Актриса сыграла оперативника Гордееву в первых сезонах «Следа», но после 2008 года почти пропала с экрана. Ещё в девяностых Недоводина уехала в Лос-Анджелес и пробовала силы в Голливуде, потом вернулась на родину. Первый брак подарил ей двоих детей, но распался. Сейчас Ольга живёт в США со вторым мужем и ребёнком от него. Кстати, связь советского и голливудского кино теснее, чем кажется: некоторые комедии СССР прятали приветы американской классике.

19 лет съёмок оставили след не только на экране, но и в судьбах тех, кто провёл эти годы на площадке ФЭС. Одни герои шагнули из детектива в реальные испытания, другие обрели семью только сейчас, а третьих зрителям пришлось проводить по-настоящему. Сериал про раскрытие преступлений давно стал частью жизни целого поколения актёров, а заодно и зрителей, которые следят за сезонами. Проверить память на другом детективе можно с помощью нашего кроссворда по фильму «Место встречи изменить нельзя».