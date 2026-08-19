Инсульт, травма глаза и сгоревшая декорация: 7 актёров, стёртых из культовых фильмов СССР

Иногда актёр проходит пробы, репетирует, снимается несколько дней подряд, а на экране в итоге его нет вообще. Причины бывают разные: цензура, травма на площадке, нехватка хронометража или просто мистическое стечение обстоятельств. Мы вспомнили семь советских актёров, которых зрители так и не увидели в культовых лентах, хотя каждый из них успел отработать свои сцены до конца. Истории получились по-настоящему неожиданными, а некоторые до сих пор обрастают новыми подробностями.

Анатолий Папанов и Елена Королёва в «Золотом телёнке»

Папанов и Королёва в вырезанной сцене «Золотого телёнка». Фото © Youtube / Алексей Никифоров

Для экранизации романа Ильфа и Петрова режиссёр Михаил Швейцер отснял отдельную линию про соседей Бендера по «Вороньей слободке». Папанов сыграл там Васисуалия Лоханкина, а Королёва — его жену Варвару, супруги без конца выясняли отношения на глазах у зрителя. Но когда худсовет увидел готовую версию картины, режиссёру велели сократить хронометраж. Швейцер решил пожертвовать именно этим эпизодом целиком, хотя сцена и получилась яркой.

Леонид Ярмольник в «Кин-дза-дза»

Леонид Ярмольник и роль торговца космической пылью в «Кин-дза-дза». Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Изначально фильм Данелии должен был называться «Космическая пыль», а Ярмольник получил роль торговца этим веществом. Актёр дважды летал на съёмки в Каракумы, и оба раза случалась беда: сначала сгорела декорация, а во второй приезд в неё врезался пьяный водитель. Съёмочная площадка нередко становится опасным местом — так, Изумрудный город из «Волшебника страны Оз» обошёлся исполнителям куда дороже, чем кажется. Данелия решил не испытывать судьбу и убрал персонажа.

Александр Фатюшин в «Служебном романе»

Александр Фатюшин в роли мужа Верочки из «Служебного романа». Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов писал для Фатюшина большую роль мужа секретарши Верочки, ревнивого мотоциклиста с яркими репликами. Но во время работы над другим проектом актёр получил серьёзную травму глаза и надолго выбыл из графика. Ждать выздоровления Рязанов не мог: съёмки шли по плотному расписанию. Почти все уже снятые сцены с Фатюшиным вырезали, а мужа Верочки оставили только голосом по телефону, хотя в паре кадров его силуэт всё же мелькает.

Александра Завьялова в «Вие»

Александра Завьялова в роли Панночки до замены в фильме «Вий». Фото © X / lubanka

На роль Панночки актрису утвердили без проб, режиссёры оценили лишь фотографии, и с ней успели снять большую часть материала. Но незадолго до завершения съёмок глава «Мосфильма» Иван Пырьев потребовал заменить исполнительницу. О причинах решения до сих пор спорят: называют и творческие соображения, и личные обстоятельства актрисы. Все кадры с Завьяловой уничтожили, а роль Панночки досталась Наталье Варлей, которая позже прославилась благодаря этой роли.

Борислав Брондуков в «Кин-дза-дза»

Борислав Брондуков и его вычеркнутая роль в «Кин-дза-дза». Фото © Wikipedia

В сценарии была роль чатланина: Данелия задумал её для Брондукова, и актёр даже попал на афишу фильма рядом с Евгением Леоновым и Юрием Яковлевым. Но перед самым началом съёмок Брондуков перенёс инсульт и оказался не в состоянии работать. Заменить артиста режиссёр не захотел, поэтому персонажа целиком вычеркнули из сценария. Судьба порой ломает планы и без инсультов: путь мальчика из Саратова до легенды советского театра тоже был полон крутых поворотов.

Безымянный собутыльник в фильме «Москва слезам не верит»

Вырезанная сцена с Гуриным из фильма «Москва слезам не верит». Фото © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных

В оригинальном сценарии Владимира Меньшова бывший хоккеист Гурин получал не самый благородный финал: пьяным заявлялся на дачу вместе со случайным приятелем и вновь требовал денег у бывшей жены. Актёр в роли этого спутника так и остался неизвестным широкой публике, а сцену отсняли полностью. Но руководство Госкино посчитало падение бывшего советского спортсмена слишком неприглядным для экрана и распорядилось вырезать этот эпизод целиком.

Каждая из этих историй показывает: итоговая версия фильма часто рождается не только благодаря режиссёрскому замыслу, но и вопреки случайностям, травмам и решениям чиновников. Кто-то из актёров позже вернулся в кино с другими ролями, а чей-то след остался лишь на архивных фотографиях со съёмочной площадки. Даже без этих сцен фильмы стали классикой и разошлись на цитаты. Проверить память на других советских картинах можно и без вырезанных ролей: угадайте семь фильмов СССР по другу главного героя.