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Регион
23 августа, 04:16

Райдер: Страны Балтии давят на граждан РФ, чтобы помешать выборам в ГД

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Государства Прибалтики пытаются оказывать давление на граждан России, чтобы воспрепятствовать голосованию на выборах в Госдуму. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям, заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер.

«Увы, вопреки своим международным обязательствам в правозащитной области и громогласным заявлениям о приверженности демократии некоторые западные страны действительно делают попытки оказывать давление на проживающих там россиян с целью воспрепятствовать их волеизъявлению. Особенно усердствуют в этом страны Прибалтики», заявил Райдер во время общения с РИА «Новости».

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Ранее Райдер сообщил, что именно Прибалтика, а также Польша, Нидерланды и Чехия вызывают у российского МИД наибольшие опасения в преддверии выборов в Госдуму. По его оценке, именно в этих странах наиболее вероятна активность сторонников Украины. Дипломат связал это с антироссийскими настроениями среди местных политических элит. Также о возможном росте числа провокаций перед выборами в ГД предупредила председатель ЦИК Элла Памфилова. По её словам, давление может включать в том числе кибератаки и попытки дестабилизировать ситуацию.

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Виталий Приходько
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