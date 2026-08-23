Райдер: Страны Балтии давят на граждан РФ, чтобы помешать выборам в ГД

«Увы, вопреки своим международным обязательствам в правозащитной области и громогласным заявлениям о приверженности демократии некоторые западные страны действительно делают попытки оказывать давление на проживающих там россиян с целью воспрепятствовать их волеизъявлению. Особенно усердствуют в этом страны Прибалтики», — заявил Райдер во время общения с РИА «Новости».

Ранее Райдер сообщил, что именно Прибалтика, а также Польша, Нидерланды и Чехия вызывают у российского МИД наибольшие опасения в преддверии выборов в Госдуму. По его оценке, именно в этих странах наиболее вероятна активность сторонников Украины. Дипломат связал это с антироссийскими настроениями среди местных политических элит. Также о возможном росте числа провокаций перед выборами в ГД предупредила председатель ЦИК Элла Памфилова. По её словам, давление может включать в том числе кибератаки и попытки дестабилизировать ситуацию.