«Похоже, что не хотят»: Швеция не расследует атаки дронов на дипмиссии РФ — их уже более 25
Посол Беляев: Швеция не хочет искать виновных в атаках дронов на дипмиссии РФ
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Шведские власти не хотят искать виновных в атаках беспилотников на российские дипломатические учреждения. За последние два года их было более 25. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Полиция регистрирует все обращения, но расследования ни к чему не привели — исполнителей и организаторов не нашли. Посол предположил, что их и не ищут.
«Полиция Швеции все наши обращения по инцидентам исправно фиксирует, однако расследования ни к каким результатам до сих пор не привели. Ни организаторы, ни исполнители так и не найдены. Похоже, что найти их и не хотят», — сказал глава дипмиссии.
Атаки продолжаются даже после того, как с середины 2025 года власти установили беспилотную зону над посольством и торгпредством. Беляев усомнился в приверженности Швеции Венской конвенции, которая обязывает принимающую сторону обеспечивать неприкосновенность иностранных миссий.
Напомним, что 2 июля посольство вновь атаковали дроны — один сбросил краску, другой с макетом взрывного устройства упал на территорию. Атакам также подвергалось торгпредство и территория у жилого дома и школы при посольстве. Для нападений использовали опасные стеклянные ёмкости.
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