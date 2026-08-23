«Похоже, что не хотят»: Швеция не расследует атаки дронов на дипмиссии РФ — их уже более 25

Шведские власти не хотят искать виновных в атаках беспилотников на российские дипломатические учреждения. За последние два года их было более 25. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Полиция регистрирует все обращения, но расследования ни к чему не привели — исполнителей и организаторов не нашли. Посол предположил, что их и не ищут.

«Полиция Швеции все наши обращения по инцидентам исправно фиксирует, однако расследования ни к каким результатам до сих пор не привели. Ни организаторы, ни исполнители так и не найдены. Похоже, что найти их и не хотят», — сказал глава дипмиссии.

Атаки продолжаются даже после того, как с середины 2025 года власти установили беспилотную зону над посольством и торгпредством. Беляев усомнился в приверженности Швеции Венской конвенции, которая обязывает принимающую сторону обеспечивать неприкосновенность иностранных миссий.