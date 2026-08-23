Сказочный пациент: Россияне всё чаще рискуют здоровьем ради модных «эльфийских ушей»

В России вновь набирают популярность «эльфийские уши» — хирургическая коррекция, при которой верхнюю часть ушной раковины делают заострённой. Стоимость такой операции в Москве начинается от 40 тысяч рублей за два уха.

Интерес к процедуре связан с эстетикой фэнтези, соцсетями и модой на необычные, почти «инопланетные» черты внешности, рассказала косметолог Виолетта Баллирано. По её словам, для изменения формы врачи иссекают часть ткани либо сшивают хрящ без удаления большого объёма.

При это возникает риск занесения инфекции, отторжения тканей или образования грубых рубцов. Ушной хрящ плохо снабжается кровью, поэтому восстановление может быть долгим и болезненным, а вернуть прежнюю форму после удаления тканей крайне сложно, предупредила собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее россиянам рассказали о популярности омоложения мочек ушей. С возрастом они теряют объём и упругость, поэтому для коррекции специалисты используют инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты.