В итальянском городе Вальи-Сотто открыли мемориальную доску Дарье Дугиной
Обложка © РИА Новости /Александр Кряжев
В итальянском городе Вальи-Сотто открыли мемориальную доску в память о журналистке и политологе Дарье Дугиной. Трансляцию вела ассоциация российско-итальянской дружбы «Русское сердце», которая предложила установить памятный знак.
На открытии таблички присутствовали мэр города Марио Пульи и посол России в Италии Алексей Парамонов. Посол отметил, что благодаря усилиям местных властей и жителей в городе появилась ещё одна связующая нить дружбы между Россией и Италией.
Он назвал погибшую образованным и целеустремленным человеком, философом и публицистом, чьи взгляды опирались на христианские ценности и культурное наследие России и Европы. Парамонов также подверг жёсткой критике нынешнее руководство Украины.
Как уже рассказывал Life.ru, машина Дарьи Дугиной была взорвана вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неизбежном наказании за убийство Дарьи Дугиной.
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