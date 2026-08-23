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Регион
23 августа, 14:51

В итальянском городе Вальи-Сотто открыли мемориальную доску Дарье Дугиной

Обложка © РИА Новости /Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости /Александр Кряжев

В итальянском городе Вальи-Сотто открыли мемориальную доску в память о журналистке и политологе Дарье Дугиной. Трансляцию вела ассоциация российско-итальянской дружбы «Русское сердце», которая предложила установить памятный знак.

На открытии таблички присутствовали мэр города Марио Пульи и посол России в Италии Алексей Парамонов. Посол отметил, что благодаря усилиям местных властей и жителей в городе появилась ещё одна связующая нить дружбы между Россией и Италией.

Он назвал погибшую образованным и целеустремленным человеком, философом и публицистом, чьи взгляды опирались на христианские ценности и культурное наследие России и Европы. Парамонов также подверг жёсткой критике нынешнее руководство Украины.

Памятник Дарье Дугиной открыли в третью годовщину её жестокого убийства
Памятник Дарье Дугиной открыли в третью годовщину её жестокого убийства

Как уже рассказывал Life.ru, машина Дарьи Дугиной была взорвана вечером 20 августа 2022 года в Подмосковье. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве, совершённом общеопасным способом. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неизбежном наказании за убийство Дарьи Дугиной.

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Наталья Афонина
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