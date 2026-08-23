В итальянском городе Вальи-Сотто открыли мемориальную доску в память о журналистке и политологе Дарье Дугиной. Трансляцию вела ассоциация российско-итальянской дружбы «Русское сердце», которая предложила установить памятный знак.

На открытии таблички присутствовали мэр города Марио Пульи и посол России в Италии Алексей Парамонов. Посол отметил, что благодаря усилиям местных властей и жителей в городе появилась ещё одна связующая нить дружбы между Россией и Италией.

Он назвал погибшую образованным и целеустремленным человеком, философом и публицистом, чьи взгляды опирались на христианские ценности и культурное наследие России и Европы. Парамонов также подверг жёсткой критике нынешнее руководство Украины.