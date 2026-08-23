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23 августа, 17:07

В Швеции арестован 18-летний подозреваемый, напавший с мечом на школу

Обложка © ТАСС / ZUMA / Zuma

Обложка © ТАСС / ZUMA / Zuma

Суд в Швеции заключил под стражу 18-летнего юношу, подозреваемого в нападении с мечом на школу в городе Фагерста, где в результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры страны.

Молодому человеку вменяют убийство и покушение на убийство. До 21 сентября прокурор должен предъявить ему обвинение либо попросить суд продлить срок содержания под стражей. Следователи выясняют мотив преступления и проверяют, действовал ли юноша в одиночку.

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Напомним, в Швеции вооружённый мечом человек проник в среднюю школу 21 августа. Одна учащаяся погибла в результате нападения. Трое пострадавших подростков были госпитализированы, двое из них получили тяжёлые ранения. Агрессор был задержан, ему 18 лет.

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Татьяна Миссуми
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