В Швеции арестован 18-летний подозреваемый, напавший с мечом на школу
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Суд в Швеции заключил под стражу 18-летнего юношу, подозреваемого в нападении с мечом на школу в городе Фагерста, где в результате ЧП погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры страны.
Молодому человеку вменяют убийство и покушение на убийство. До 21 сентября прокурор должен предъявить ему обвинение либо попросить суд продлить срок содержания под стражей. Следователи выясняют мотив преступления и проверяют, действовал ли юноша в одиночку.
Напомним, в Швеции вооружённый мечом человек проник в среднюю школу 21 августа. Одна учащаяся погибла в результате нападения. Трое пострадавших подростков были госпитализированы, двое из них получили тяжёлые ранения. Агрессор был задержан, ему 18 лет.
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