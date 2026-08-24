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24 августа, 03:10

Могут ли родители отказаться от школьного питания без лишних проблем — объяснение юриста

Юрист Айвар: Родители могут отказаться от платного и льготного школьного питания

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Родители вправе отказаться от платного школьного питания, однако порядок отказа от бесплатного и льготного питания может различаться в зависимости от ситуации и региона. Юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Life.ru объяснила, как правильно оформить отказ и почему не стоит писать заявление об отказе от самой льготы.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» возлагает организацию питания на образовательную организацию. Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ школа должна организовать питание обучающихся, а расписание занятий — предусматривать достаточный для этого перерыв. При этом закон не содержит общего требования, обязывающего каждого школьника пользоваться предоставленным питанием.

Людмила Айвар

Юрист, доктор юридических наук

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» возлагает организацию питания на образовательную организацию. Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ школа должна организовать питание обучающихся, а расписание занятий — предусматривать достаточный для этого перерыв. При этом закон не содержит общего требования, обязывающего каждого школьника пользоваться предоставленным питанием.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» возлагает организацию питания на образовательную организацию. Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ школа должна организовать питание обучающихся, а расписание занятий — предусматривать достаточный для этого перерыв. При этом закон не содержит общего требования, обязывающего каждого школьника пользоваться предоставленным питанием.

Поэтому с платным школьным питанием ситуация достаточно однозначная: родители вправе отказаться от него. Закон не устанавливает обязанности семьи покупать завтраки или обеды у школы либо оператора питания. Если питание предоставляется за родительскую плату, необходимо соблюдать установленный школой порядок его заказа и отмены, чтобы не возникало начислений за уже заказанные порции.

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Несколько сложнее ситуация с бесплатным питанием учащихся начальной школы. Часть 2.1 статьи 37 Закона № 273-ФЗ предусматривает, что обучающиеся по программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях должны обеспечиваться учредителем не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием за счёт бюджетных средств и других предусмотренных законом источников финансирования. Однако, по мнению юриста, важно различать обязанность государства и школы обеспечить ребёнку питание и обязанность самого ребёнка его употреблять.

«Право на бесплатный школьный обед нельзя превращать в обязанность обедать. Это выглядело бы довольно странно: государственная гарантия, предназначенная для защиты ребёнка, вдруг становилась бы формой административного принуждения. Поэтому родители вправе письменно уведомить школу, что ребёнок не будет фактически получать организованное бесплатное питание», — пояснила Айвар.

Юрист советует осторожно относиться к формулировке «отказываюсь от бесплатного питания». По её словам, точнее написать: «прошу не предоставлять питание ребёнку с такой-то даты» либо «ребёнок временно не будет пользоваться предоставленным ему правом на бесплатное питание». Это, по мнению специалиста, важно потому, что родители в таком случае отказываются именно от фактического получения питания, а не от самой меры социальной поддержки.

Аналогичный подход, по словам Айвар, применим и к льготному питанию. Основания и порядок его предоставления во многом устанавливаются законодательством субъектов РФ или муниципальными актами. Часть 4 статьи 37 Закона № 273-ФЗ предусматривает, что обеспечение питанием за счёт региональных и местных бюджетов осуществляется в случаях и порядке, которые определяют соответствующие органы власти. Поэтому процедуры могут различаться в зависимости от региона: где-то потребуется заявление, где-то используется электронная система учёта, а сроки отказа и восстановления питания также могут быть разными.

«Я бы вообще советовала родителям не писать заявление в форме „отказываюсь от льготы“. Сегодня семья по каким-то причинам не хочет пользоваться школьным питанием, а через несколько месяцев обстоятельства могут измениться. Тогда возникнет совершенно ненужный спор о восстановлении льготного статуса. Юридически гораздо безопаснее написать, что родители отказываются от фактического предоставления питания, но не от самого права на меру социальной поддержки», — резюмировала Айвар.

Отдельные правила действуют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Закон предусматривает для ряда таких обучающихся бесплатное двухразовое питание, а для детей, обучение которых организовано на дому, в установленных случаях возможна замена бесплатного питания денежной компенсацией. Порядок такой замены зависит от уровня образовательной организации и соответствующих нормативных актов.

Если отказ от школьной еды связан с аллергией, заболеванием, пищевой непереносимостью или необходимостью специальной диеты, юрист не советует начинать с простого отказа. В такой ситуации сначала стоит уточнить, какие условия специального питания может обеспечить конкретная школа.

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Ранее Life.ru писал, что школа не может заставлять родителей регистрировать детей на образовательных цифровых платформах. Закон оставляет за семьями право выбора, и каждая семья сама решает, участвовать в цифровизации или нет.

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Ольга Годуненко
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