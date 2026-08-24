Могут ли родители отказаться от школьного питания без лишних проблем — объяснение юриста

Родители вправе отказаться от платного школьного питания, однако порядок отказа от бесплатного и льготного питания может различаться в зависимости от ситуации и региона. Юрист, доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с Life.ru объяснила, как правильно оформить отказ и почему не стоит писать заявление об отказе от самой льготы.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» возлагает организацию питания на образовательную организацию. Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ школа должна организовать питание обучающихся, а расписание занятий — предусматривать достаточный для этого перерыв. При этом закон не содержит общего требования, обязывающего каждого школьника пользоваться предоставленным питанием. Людмила Айвар Юрист, доктор юридических наук

Поэтому с платным школьным питанием ситуация достаточно однозначная: родители вправе отказаться от него. Закон не устанавливает обязанности семьи покупать завтраки или обеды у школы либо оператора питания. Если питание предоставляется за родительскую плату, необходимо соблюдать установленный школой порядок его заказа и отмены, чтобы не возникало начислений за уже заказанные порции.

Несколько сложнее ситуация с бесплатным питанием учащихся начальной школы. Часть 2.1 статьи 37 Закона № 273-ФЗ предусматривает, что обучающиеся по программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях должны обеспечиваться учредителем не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием за счёт бюджетных средств и других предусмотренных законом источников финансирования. Однако, по мнению юриста, важно различать обязанность государства и школы обеспечить ребёнку питание и обязанность самого ребёнка его употреблять.

«Право на бесплатный школьный обед нельзя превращать в обязанность обедать. Это выглядело бы довольно странно: государственная гарантия, предназначенная для защиты ребёнка, вдруг становилась бы формой административного принуждения. Поэтому родители вправе письменно уведомить школу, что ребёнок не будет фактически получать организованное бесплатное питание», — пояснила Айвар.

Юрист советует осторожно относиться к формулировке «отказываюсь от бесплатного питания». По её словам, точнее написать: «прошу не предоставлять питание ребёнку с такой-то даты» либо «ребёнок временно не будет пользоваться предоставленным ему правом на бесплатное питание». Это, по мнению специалиста, важно потому, что родители в таком случае отказываются именно от фактического получения питания, а не от самой меры социальной поддержки.

Аналогичный подход, по словам Айвар, применим и к льготному питанию. Основания и порядок его предоставления во многом устанавливаются законодательством субъектов РФ или муниципальными актами. Часть 4 статьи 37 Закона № 273-ФЗ предусматривает, что обеспечение питанием за счёт региональных и местных бюджетов осуществляется в случаях и порядке, которые определяют соответствующие органы власти. Поэтому процедуры могут различаться в зависимости от региона: где-то потребуется заявление, где-то используется электронная система учёта, а сроки отказа и восстановления питания также могут быть разными.

«Я бы вообще советовала родителям не писать заявление в форме „отказываюсь от льготы“. Сегодня семья по каким-то причинам не хочет пользоваться школьным питанием, а через несколько месяцев обстоятельства могут измениться. Тогда возникнет совершенно ненужный спор о восстановлении льготного статуса. Юридически гораздо безопаснее написать, что родители отказываются от фактического предоставления питания, но не от самого права на меру социальной поддержки», — резюмировала Айвар.

Отдельные правила действуют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Закон предусматривает для ряда таких обучающихся бесплатное двухразовое питание, а для детей, обучение которых организовано на дому, в установленных случаях возможна замена бесплатного питания денежной компенсацией. Порядок такой замены зависит от уровня образовательной организации и соответствующих нормативных актов.

Если отказ от школьной еды связан с аллергией, заболеванием, пищевой непереносимостью или необходимостью специальной диеты, юрист не советует начинать с простого отказа. В такой ситуации сначала стоит уточнить, какие условия специального питания может обеспечить конкретная школа.

Ранее Life.ru писал, что школа не может заставлять родителей регистрировать детей на образовательных цифровых платформах. Закон оставляет за семьями право выбора, и каждая семья сама решает, участвовать в цифровизации или нет.