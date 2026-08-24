Рэпер Dr. Dre признался, что использует ИИ при работе

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre подтвердил, что применяет искусственный интеллект при работе над музыкой. Об этом артист рассказал The New York Times.

По словам музыканта, он рассматривает нейросети прежде всего как дополнительный инструмент для творческого процесса, а не как угрозу для индустрии. Dr. Dre считает, что негативное отношение к ИИ зачастую связано с нежеланием осваивать новые технологии.

Артист также объяснил, как именно использует нейросети во время продюсирования. Он обращается к ИИ, чтобы оценить, каким образом технология может повлиять на уже созданный им музыкальный материал.

Ранее аналитики заявили о многократном увеличении спроса на билеты в Санкт-Петербург в даты, на которые намечены концерты американского рэпера Канье Уэста. Например, железнодорожными рейсами стали интересоваться в 41 раз больше, а самолётами — в 16 раз. Напомним, Канье выступит на «Газпром Арене» 10 и 11 октября 2026 года. После нескольких лет слухов и несостоявшихся анонсов, наконец, появилось подтверждение и площадки, и менеджера артиста, а продажа билетов стартовала 17 августа. Организаторы установили широкий диапазон стоимости — от 9 до 160 тысяч рублей.