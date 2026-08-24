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24 августа, 05:43

Одесский узел обесточен: Армия России вывела из строя электроподстанцию порта Южный

Минобороны: ВС России обрушили групповой удар на электроподстанцию порта Южный

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военнослужащие атаковали критически важный объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Под удар попала электрическая подстанция ПС-330 «Аджалик».

Поражённый энергообъект располагается в 28 километрах к северо-западу от областного центра. Данная технологическая площадка играла ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности крупного прибрежного узла. По сведениям Министерства обороны Российской Федерации, уничтоженная станция напрямую отвечала за функционирование порта Южный. Через указанную гавань регулярно осуществляются поставки для нужд украинских военных формирований.

Армия России обрушила групповые удары на порты и суда Украины: объявлены цели
Армия России обрушила групповые удары на порты и суда Украины: объявлены цели

Лишение припортовой зоны стабильного энергоснабжения блокирует работу погрузочных терминалов и складских комплексов. Российская армия планомерно продолжает минимизировать военный потенциал причерноморских хабов.

Также этой ночью в результате групповых ударов повреждены пять резервуаров с топливом для ВСУ. Помимо этого, Армия России испепелила десять военных складов с грузами для ВСУ в порту Южный.

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Андрей Бражников
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