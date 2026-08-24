Российские военнослужащие атаковали критически важный объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Под удар попала электрическая подстанция ПС-330 «Аджалик».

Поражённый энергообъект располагается в 28 километрах к северо-западу от областного центра. Данная технологическая площадка играла ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности крупного прибрежного узла. По сведениям Министерства обороны Российской Федерации, уничтоженная станция напрямую отвечала за функционирование порта Южный. Через указанную гавань регулярно осуществляются поставки для нужд украинских военных формирований.

Лишение припортовой зоны стабильного энергоснабжения блокирует работу погрузочных терминалов и складских комплексов. Российская армия планомерно продолжает минимизировать военный потенциал причерноморских хабов.