Врач подсказала неочевидный способ «поддержания энергетического баланса» в отпуске

Янтарная кислота может помочь организму справиться с повышенными нагрузками во время отпуска: длительными прогулками, экскурсиями и походами. Она участвует в превращении питательных веществ в энергию в клетках, рассказала кандидат медицинских наук, врач Татьяна Молостова.

«Главная задача янтарной кислоты в отпуске — поддержание энергетического баланса», — отметила собеседница радио Sputnik.

Вещество помогает мышцам и мозгу эффективнее использовать кислород и быстрее восстанавливаться после нагрузок. Кроме того, оно может улучшить концентрацию и поддержать организм после пищевых и алкогольных излишеств.

Однако препарат имеет противопоказания: его не рекомендуют при обострении гастрита и язвенной болезни, мочекаменной болезни, выраженной гипертонии и глаукоме. Беременным и кормящим женщинам перед приёмом нужна консультация врача, предупредила специалист.

Кстати, для полноценного восстановления отпуск лучше сочетать с периодами спокойного и активного отдыха. Постоянное лежание или, наоборот, насыщенная программа без пауз могут не дать организму переключиться.