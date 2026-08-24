Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 07:20

Врач подсказала неочевидный способ «поддержания энергетического баланса» в отпуске

Врач Молостова: Янтарная кислота помогает восстановить силы в отпуске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Янтарная кислота может помочь организму справиться с повышенными нагрузками во время отпуска: длительными прогулками, экскурсиями и походами. Она участвует в превращении питательных веществ в энергию в клетках, рассказала кандидат медицинских наук, врач Татьяна Молостова.

«Главная задача янтарной кислоты в отпуске — поддержание энергетического баланса», — отметила собеседница радио Sputnik.

Таблетка от похмелья: Врач раскрыл, какой элемент позволяет пить и не пьянеть
Таблетка от похмелья: Врач раскрыл, какой элемент позволяет пить и не пьянеть

Вещество помогает мышцам и мозгу эффективнее использовать кислород и быстрее восстанавливаться после нагрузок. Кроме того, оно может улучшить концентрацию и поддержать организм после пищевых и алкогольных излишеств.

Однако препарат имеет противопоказания: его не рекомендуют при обострении гастрита и язвенной болезни, мочекаменной болезни, выраженной гипертонии и глаукоме. Беременным и кормящим женщинам перед приёмом нужна консультация врача, предупредила специалист.

Не списывайте на акклиматизацию: Какие симптомы после отпуска требуют срочного визита к врачу
Не списывайте на акклиматизацию: Какие симптомы после отпуска требуют срочного визита к врачу

Кстати, для полноценного восстановления отпуск лучше сочетать с периодами спокойного и активного отдыха. Постоянное лежание или, наоборот, насыщенная программа без пауз могут не дать организму переключиться.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar