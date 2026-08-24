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Регион
24 августа, 08:47

Россиянам рассказали, что изменится в правилах ЖКХ с 1 сентября

Эксперт Степура: Платежи по ЖКХ не вырастут с 1 сентября

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 сентября в России изменятся правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Нововведения затронут приёмку выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за УК. При этом дополнительного повышения коммунальных тарифов с этой даты не предусмотрено, рассказал эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура.

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Одно из главных изменений — единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Управляющие организации должны будут направлять документы представителям дома, а те — подписать их либо представить мотивированные возражения в установленные сроки.

Строже станет и оформление документов общих собраний собственников. Кроме того, муниципальный жилищный контроль упразднят, надзор сосредоточится у региональных жилинспекций. Они же будут принимать решения о выдаче лицензий управляющим компаниям вместо лицензионных комиссий, отметил собеседник газеты «Известия».

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Напомним, с 1 августа изменился формат квитанций ЖКХ: строки за содержание общего имущества и текущий ремонт теперь указываются отдельно. Платёжки должны приходить не позднее 5-го числа, оплатить их нужно до 15-го, а при временном непредоставлении услуги УК обязана автоматически пересчитать начисления.

Самое важное о коммунальных платежах и правилах для жильцов — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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